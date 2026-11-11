Premijera treće sezone Gospodar prstenova: Prstenovi moći okupila zvijezde!

Zabava

U Londonu je održana premijera treće sezone serije Gospodar prstenova: Prstenovi moći, i da, svi smo čekali taj trenutak! Ekipa serije ponovno se okupila kako bi proslavila.

Crveni tepih postavljen je u Queen Elizabeth Hallu, gdje su se prošetale brojne zvijezde. Među poznatim facama koje su oduševile obožavatelje bili su Jamie Campbell Bower, kojeg možda najbolje znamo kao Vecnu iz 'Stranger Thingsa', zatim Morfydd Clark i Charlie Vickers. Naravno, nisu bili sami! Pridružili su im se i Lloyd Owen, Maxim Baldry, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete te legendarni Simon Pegg, uz još 'mnoge druge', kako to obično biva na takvim događajima.

Sudeći po okupljenoj ekipi, bit će zanimljivo vidjeti što donosi nova sezona. Jeste li vi spremni za novu dozu Tolkiena ili vam je već dosta vilenjaka i orka?