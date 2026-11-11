Ma tko bi rekao! Jelena Karleuša dobila kaznenu prijavu zbog prepiske s bivšom čelnicom RTS-a!

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Ajmo odmah na stvar – Jelena Karleuša i Manja Grčić, bivša glavna ravnateljica Radio-televizije Srbije (RTS), dobile su kaznenu prijavu! Srpsko Udruženje Eko straža tereti ih za sumnju u davanje i primanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti, a prijavu su podnijeli Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.

Okidač za cijelu dramu? Prepiska koju je Karleuša objavila na društvenoj mreži X, i to u ponedjeljak, 9. studenoga. Radi se o razgovoru s tadašnjom čelnicom RTS-a, gdje pjevačica traži pomoć za Vukašina Katića, kandidata koji se prijavio na natječaj javnog servisa.

I to nije bila obična molba. U poruci od 31. kolovoza, Karleuša je jasno dala do znanja što očekuje: „Imam jednu molbu za tebe, naravno uz veliko uzvraćanje usluge i revanš. A to je moj Vukašin. Vukašin Katić. On je moje dijete. Znači mi ako mu možeš dati šansu, sigurna sam da će ti pružiti 300 posto.“ Dodala je i kako su, prema njezinim riječima, drugi kandidati na natječaj dolazili uz nečiju preporuku, dok se Katić prijavio samostalno. Na kraju poruke je ponovno istaknula koliko bi joj značilo kada bi mu Grčić pomogla, dodajući da bi joj za to bila spremna uzvratiti velikom uslugom. Ma, tko bi rekao da se tako rješavaju poslovi!

Zašto je Jelena uopće ovo objavila? Kao reakciju na Katićevu poruku na X-u u kojoj je poručio da o njoj ne želi govoriti negativno. Karleuša je izrazila nezadovoljstvo njegovim istupom i podsjetila na sve što je, kako tvrdi, učinila za njega, poručujući: „Iskreno, ZGADJENA sam ovim sto sam procitala. Vukasin Katic je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlasceno usao da se slika kao moj fan. Pruzila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kuci, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblacila, davala mu novac.“ Dodala je i kako se prije zauzimala za njega kako ne bi dobio otkaz na televiziji Pink, a potom mu pokušala pomoći da dobije posao na RTS-u.

Cijela priča ima nastavak: Katić je nedavno objavio da postaje član ekipe Radio-televizije Srbije. Nakon Jelenine objave prepiske, odmah se oglasio i rekao da je posao dobio „regularnim putem“, prijavom na natječaj za nova televizijska lica. Kao dokaz svojih tvrdnji objavio je elektroničku korespondenciju koja se odnosi na njegovu prijavu i poziv na audiciju.

Udruženje Eko straža poručuje da je RTS javni servis koji se financira iz džepova građana Srbije, pa se tamo posao dobiva na temelju stručnosti, a ne preko privatnih veza i uzajamnih usluga. Zato su od tužiteljstva zatražili da ispita sadržaj objavljene komunikacije, pribavi cjelokupnu prepisku između Karleuše i Grčić te pregleda dokumentaciju vezanu uz natječaj na kojem je sudjelovao Vukašin Katić. Iz udruženja su najavili kako će pratiti razvoj slučaja i redovito obavještavati javnost o daljnjim koracima.

Očito se „uzvraćanje usluge“ Karleuši malo otelo kontroli, a mi jedva čekamo vidjeti što će tužiteljstvo reći na ovu sapunicu. Kako ti se čini ovaj „deal“ – usluga za posao?