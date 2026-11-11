MasterChef drama: Piletina skoro živa, Filip i Danijela na tankom ledu!

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U kuhinji 'MasterChefa' opet je zagustilo, i to baš na stres testu koji bi Filipu i Danijeli mogao odrediti daljnji put u natjecanju. Zadatak je bio sve samo ne lagan: morali su što vjernije replicirati jelo bivšeg kandidata Dominika Škaleca, modernu interpretaciju francuskog klasika nazvanog 'čuček v vinu'. Zvuči fensi, zar ne? E pa, izgleda da je izvedba bila malo manje fensi.

Iako je Danijela optimistično poručila da je „ima dosta komponenti, ali ne vjerujem da će nas nešto izbaciti iz takta“, čini se da su ih neke komponente, ili barem jedna ključna, ipak izbacile. Filip je pak, svjestan da bi mu ovo mogao biti posljednji ples u MasterChef kuhinji, herojski izjavio da će „Kakav god ishod bio, ja ću ostati negdje u kuhinji“. Eto, barem je jasno da ga ljubav prema kuhanju drži, bez obzira na sve.

Ali, tu počinje pravi zaplet! Kušanje replike Dominikova jela otkrilo je ozbiljne propuste, i to na OBA tanjura. Piletina je u oba slučaja bila, pazi sad – na rubu sirovog! Da, dobro ste pročitali. Sirova piletina u MasterChefu. Plus, umaci i priprema smrčaka pokazali su različite tehničke i okusne nedostatke. Ajme majko, kakav debakl!

Dominik i žiri kušat će jela bez znanja kome koji tanjur pripada, a pred njima je sad stvarno gnjavaža. Nijedan tanjur nije bez pogreške, pa ti sad odluči koga poslati kući. Hoće li netko od njih uspjeti uvjeriti žiri da zaslužuje ostati unatoč skoro živoj piletini? I što je važnije, hoće li netko napokon dobiti pošteno pečenu piletinu? Doznajte u novoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV, a već sada na Nova Play. Mi smo spremni za dramu!