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Zaboravite na dosadne večeri, jer se Zagreb sprema za pravu glazbenu poslasticu koja prkosi svim žanrovskim konvencijama! Dva potpuno različita, ali podjednako nekonvencionalna glazbena projekta – beogradski duo Skier and Yeti i slovenska maskirana senzacija Gliste – idući četvrtak, 26. studenoga, stižu u Vintage Industrial Bar.

Ova dva sastava, poznata po eksperimentiranju, glazbi, performansu i humoru, predstavit će zagrebačkoj publici svoja aktualna studijska izdanja. Bit će to večer za sve koji vole alternativnu glazbu, ples i koncerte koji su sve samo ne uobičajeni.

Beogradski Skier and Yeti ove godine slave deset godina zajedničkog rada, tijekom kojih su stvorili prepoznatljiv glazbeni izričaj. U svojoj glazbi spajaju funk, breakbeat, drum'n'bass, elektroniku, psihodeliju i improvizaciju, a njihovi su nastupi sve samo ne predvidivi. Ono što ih čini posebnima su elektroakustični bubnjevi i Skierovi vlastoručno izrađeni instrumenti poput Basskija i Skimburice. S ovakvim pristupom osvojili su publiku diljem Europe, a nastupali su i na prestižnom festivalu Eurosonic. Svojim aktualnim albumom "Adventures in a Blizzard" zaokružili su prvo desetljeće karijere, i to kako!

S druge strane, Gliste su pravi dokaz da se iza kartonskih kutija, apsurdnog humora i naizgled jednostavnih pjesama može kriti ozbiljna glazbena priča. Ovaj slovenski duo od viralne internetske senzacije prerastao je u sve traženiju koncertnu atrakciju. Nakon što su u rujnu oduševili na šibenskom SHIP festivalu, nastavljaju osvajati hrvatsku publiku.

U Zagreb stižu s drugim studijskim albumom "Gliste Global", objavljenim početkom rujna, kojim su uspješno zakoračili i na međunarodno tržište. Na albumu se nalazi trinaest pjesama, među kojima su "Paprika", "Gobe" i "BEAR", koja je nastala u suradnji s Kids Like Samba. U pjesmi "Place Where I Go" pridružio im se Sheby, a uvrštavanjem pjesama na engleskom jeziku Gliste su dodatno proširile svoj neobični glazbeni svijet, ali bez odustajanja od prepoznatljivog humora, zaraznih melodija i kreativnog vizualnog identiteta.

Ovaj spektakl organizira Dostava zvuka, a ulaznice su već u prodaji u Dirty Old Shopu i online putem sustava Entrio. Znači, beogradski jeti i slovenske gliste u jednoj večeri? Ovo definitivno ne smiješ propustiti, jesi li spreman za glazbenu ludnicu?!