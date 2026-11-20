Big Brother groznica: Sjećate se kako je sve počelo prije 22 godine?
Prije 22 godine, Hrvatska je zbilja gorjela! Big Brother groznica zahvatila je cijelu zemlju. Prva sezona popularnog reality showa emitirala se na RTL-u. Od rujna pa sve do 26. prosinca 2004. godine, punih sto dana, cijela nacija je disala s ekipom iz kuće u zagrebačkoj Dubravi.
Njihove svađe, ljubavi, prijateljstva, sve dogodovštine tih ljudi – to je bila glavna tema razgovora diljem zemlje. Doslovno preko noći, dotad anonimni ljudi postali su mega zvijezde. Je li to bilo bolje ili jednostavno drugačije, što vi mislite?
S informacijama iz javnih izvora, Wikipedije, YouTubea, Instagrama i TikToka.