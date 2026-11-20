Poznati

Prije 22 godine, Hrvatska je zbilja gorjela! Big Brother groznica zahvatila je cijelu zemlju. Prva sezona popularnog reality showa emitirala se na RTL-u. Od rujna pa sve do 26. prosinca 2004. godine, punih sto dana, cijela nacija je disala s ekipom iz kuće u zagrebačkoj Dubravi.

Njihove svađe, ljubavi, prijateljstva, sve dogodovštine tih ljudi – to je bila glavna tema razgovora diljem zemlje. Doslovno preko noći, dotad anonimni ljudi postali su mega zvijezde. Je li to bilo bolje ili jednostavno drugačije, što vi mislite?