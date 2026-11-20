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Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (MVEP) jučer je, očito, bilo na valovima gaming hypea pa je iskoristilo izlazak GTA VI da na društvenim mrežama baci fokus na našu gaming industriju. Na svom službenom X profilu objavili su ilustraciju koja je totalno inspirirana popularnom igrom, a na njoj se vide prepoznatljivi Dubrovnik, dvoje likova u GTA VI stilu i, što je najvažnije, znak poduzetničkog inkubatora PISMO iz Novske.

Na ilustraciji ponosno stoji natpis "Gaming Stories Made in Croatia", a da bi priča bila kompletna, u objavi su tagirali i Rockstar Games, ekipu koja stoji iza GTA VI. Iz Ministarstva su poručili da cijeli svijet govori o videoigrama, a da i Hrvatska ima mnogo toga za ponuditi, dodajući da se kod nas videoigre ne samo igraju, nego i aktivno stvaraju, razvijaju i izvoze diljem svijeta. Prema njihovim riječima, naši studiji stvaraju digitalne proizvode za globalno tržište, privlače investicije i promoviraju domaću kreativnost i talente u IT sektoru – i to je za pohvalu!

Posebno su istaknuli poduzetnički inkubator PISMO u Novskoj, koji, kažu, pomaže u razvoju nove generacije gaming kreatora i poduzetnika. Na pitanje kakve veze videoigre imaju s diplomacijom, iz MVEP-a odgovaraju da je promicanje hrvatske kreativnosti, inovacija i poslovnih uspjeha na međunarodnoj sceni također dio njihova posla.

Ipak, da ne bi bilo zabune ili neke 'pravne zavrzlame' s ovakvim inspiracijama, Ministarstvo je odmah naglasilo da nije riječ o službenoj suradnji s tvorcima igre. "Vizual je inspiriran igrom GTA VI. Grand Theft Auto i povezani zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtki Rockstar Games i Take-Two Interactive. Ova objava nije službeno povezana s tim tvrtkama niti podrazumijeva njihovu podršku", stoji na kraju objave. Pa dobro, barem su bili iskreni! Hoće li sad i drugi ministri početi s viralnim forama na društvenim mrežama?