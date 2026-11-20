Poznati

Pripremite se za glamur i elektronsku glazbu, jer se svjetski supermodel Naomi Campbell (56) spušta na Jahorinu! Glavna zvijezda otvorenja zimske sezone 28. studenoga 2026. godine neće hodati pistom, već će, vjerovali ili ne, puštati glazbu kao DJ-ica. Totalno neočekivano, zar ne?

Organizatori najavljuju spektakl: Naomi će se prvo provozati gondolom, održati press konferenciju na vrhu, a onda preuzeti DJ pult u luksuznom šatoru, gdje će odraditi i govor. Zvuči kao savršen spoj visoke mode i planinskog partyja – tko bi rekao da će supermodelica ovako ušetati u DJ svijet na BiH planinama? Vijest je puknula na službenom Instagram profilu Jahorine, a potvrdio ju je i Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, izjavivši na X-u: “Dana 28. studenoga novu sezonu na Jahorini otvorit će Naomi Campbell. Jahorina i Republika Srpska bit će ove zime svjetska destinacija i centar dobrog skijanja i provoda. Čekam vas!”

Ekipa s Jahorine obećava večer punu glazbe i glamura, što i ne čudi kad vam stiže jedno takvo ime. “Žena koja desetljećima pomiče granice svjetske modne scene donosi na Jahorinu novu energiju, vrhunsku glazbu i dašak svjetskog glamura,” poručili su organizatori. Elek je otkrio i da se nakon nastupa u šatoru, koji počinje u 22 sata, očekuje da će Naomi otputovati u Dubai. Očekuje se da će njezin dolazak biti ogromna promocija za Jahorinu, a s ovakvim DJ angažmanom, definitivno će biti o čemu pričati.

Ulaznice su već u prodaji, pa ako ste željni vidjeti Naomi iza pulta, pripremite novčanike! Cijene se kreću od 44 konvertibilne marke (oko 22,50 eura) za Silver kategoriju, preko 88 maraka (oko 45 eura) za Gold, pa sve do 165 maraka (oko 84 eura) za Platinum tretman.