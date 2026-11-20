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Gledatelji 'Supertalenta' mogu se pripremiti za još jednu nedjeljnu večer punu iznenađenja jer stižu novi, totalno raznoliki nastupi. Znamo da ste već vidjeli svašta, ali potraga za talentima još nije gotova!

Pred nama su još dvije audicijske epizode, a kandidate čeka i prilika za jedan zlatni gumb. Nakon toga, slijede dva polufinala, pa spektakularno finale u zagrebačkoj Areni, gdje će se najbolji boriti za titulu pobjednika sezone.

A što nas to konkretno čeka? Mario Pešić dolazi s imitacijom legendarnog Jasmina Stavrosa. Hoće li uspjeti oponašati njegovu energiju i glas? Vidjet ćemo! Ali, to nije sve – sprema se nešto dosad neviđeno! Robotica Tonka iz Pakraca, prva humanoidna robotica, pokazat će žiriju svoje plesne pokrete. Zvuči kao scena iz nekog SF filma, ali je stvarnost!

Neće nedostajati ni akrobacija. Duo Sky Skaters izvest će akrobacije na rolama. Posebno je zanimljiva priča Wagnera, koji je zbog svoje partnerice napustio kuharsku karijeru i uhvatio se akrobacija, iako mnogi nisu vjerovali u njihovu suradnju. Oscar Kaufmann, s alter egom Flying Gentleman, kombinirat će ljubav prema elegantnim odijelima i starim filmovima s akrobatskim umijećem. Zamisli džentlmena iz prošlosti kako izvodi piruete!

Bit će tu i glazbenih trenutaka. Pero Pavlović, koji je slijep od ranog djetinjstva, dolazi podijeliti ono što najviše voli. Svoj pjevački talent pokazat će i Freja Estelle Letica te Doroteja Egarić. Zagrebačka skupina Station No. 5 donosi razigranu koreografiju, a među plesačima je i jedan dječak, čini se, omiljen među kolegicama. Plesni talent predstavit će i Gloria Grulović, koja nije odustala od plesa unatoč početnom neslaganju roditelja, a sad dolazi uz podršku dečka.

Pozornicu će zauzeti i David Vujasić, psiholog iz vrtića koji je slaganje Rubikove kocke pretvorio u impresivnu vještinu. Kaže da mu to pomaže i u radu s djecom, a čak obara i rekorde. Tko zna, možda nam David otkrije tajnu brzog slaganja kocke, trebat će mi za mozak poslije svih ovih uzbuđenja!

Čiji će nastup najviše oduševiti žiri, tko će nas rasplakati, a tko ostaviti bez teksta, gledatelji mogu doznati u novoj epizodi „Supertalenta“ ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play! Baš me zanima hoće li Tonka imati bolji scenski nastup od nekih naših pjevača, što mislite?