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Antea Mršić, naša Miss Universe Hrvatska, već je u Portoriku gdje se priprema za svjetsko finale. Nije gubila vrijeme, pa je društvene mreže zatrpala fotkama s karipskih plaža koje su nam odmah digle temperaturu.

Naša predstavnica definitivno zna kako privući poglede. Prvo nas je počastila crvenim bikinijem, heklanim hlačama i šeširom, s lentom „Croatia“ ponosno prebačenom preko ramena. Nije se libila ni pozirati s konjima – očito je odlučila i životinjama pokazati tko je gazdarica scene! Nakon toga, u objavama se izmjenjuju modne kombinacije za svaku priliku: od duge plave haljine s brutalnim prorezom za fotkanje među palmama, do kratke bijele haljine s resicama u kombinaciji sa srebrnim sandalama. Moramo priznati, izgleda da Antea ima outfit za svaku minutu boravka na otoku. Čak je i vožnju terencem po otoku zabilježila, valjda da pokaže kako je spremna za sve terene, i one modne i one prave.

No, Antea nije samo lice s naslovnice. Kći je našeg bivšeg košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića, a diplomirala je menadžment sporta i sportskih djelatnosti. U svojoj službenoj biografiji ističe kako joj je završetak studija uz paralelno bavljenje sportom jedno od najvećih postignuća. I to je baš fora! Redovito trenira, trči i rekreativno igra odbojku, a svoju titulu želi iskoristiti za poticanje djece i mladih na bavljenje sportom, pogotovo onih koji nemaju iste mogućnosti. Bravo, Antea, to je pravi sportski duh!

Inače, priliku da predstavlja Hrvatsku osvojila je 25. svibnja na 30. nacionalnom izboru u Zagrebu. A sada slijedi prava borba! Veliko finale 75. izbora za Miss Universe održat će se 24. studenoga u dvorani José Miguel Agrelot u San Juanu. Prije toga, 21. studenoga, natjecateljice će predstaviti nacionalne kostime, a dan kasnije, 22. studenoga, slijedi preliminarno natjecanje u večernjim haljinama i kupaćim kostimima. Čini se da će biti napeto!

Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatska, ponosno je izjavio da će Hrvatska 30. put zaredom imati predstavnicu na svjetskoj pozornici. Istaknuo je kako se trude naglasiti razliku između izbora s tradicijom dugom 75 godina i onih koji se održavaju samo na nacionalnoj razini. A mi se, naravno, nadamo da će se Antea vratiti s krunom i pokazati svijetu da Hrvatska ima ne samo lijepe, već i pametne i aktivne cure. Što vi mislite, ima li Antea šanse donijeti krunu kući?