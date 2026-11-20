Zabava

Znamo da je poznatim parovima teško održati privatnost, pogotovo kad su u pitanju zvijezde poput Zendaye i Toma Hollanda. Iako se trude svoje živote držati podalje od reflektora, svjesni su da fanovi imaju, kako to zovu, „parazocijalno ulaganje“ u njihovu vezu. Ali, hej, ponekad ni veliki redatelji ne mogu odoljeti da ne podijele neku smiješnu priču o njima, kao što je to učinio Christopher Nolan otkrivši Hollandovu reakciju kad je vidio Zendayu u filmu 'Odiseja'. I da budemo iskreni, reakcija je čista klasika!

Njegova reakcija na Zendayin pogled

Redatelj Christopher Nolan opet je hvalio Zendayinu glumu kad je sjeo sa Stephenom Spielbergom na posebnoj projekciji ‘Odiseje’. No, ovog puta je otkrio nešto što vjerojatno niste očekivali – reakciju njenog supruga kad ju je vidio u ulozi božice. Tijekom Q&A sesije u West Hollywoodu, Nolan je objasnio da je bio jedan trenutak koji je Hollandu bio malo previše stvaran. „Vidite njegovu viziju Atene koju glumi Zendaya. Mislim, ona mu jednostavno uputi taj pogled razočaranja“, rekao je Nolan. A onda je prenio Tomove riječi: „Kad je Tom Holland vidio film, rekao je: Znam taj pogled. Ne sviđa mi se. To je neugodan osjećaj.“ Nolan je dodao da je Zendaya „nevjerojatna u toj ulozi“, pogotovo kad su njih dvoje zajedno na brodu igrali taj trenutak.

Tom kao navijač s klupe

Nije da Tom Holland nije imao prilike vidjeti svoju dragu kako izvodi svoju magiju uživo. Iako u ‘Odiseji’ možda nisu dijelili scenu, to ne znači da nisu bili zajedno na setu. Zendaya je ranije, na posebnoj projekciji u Los Angelesu, otkrila da joj je Holland pomogao smiriti živce na prvi dan snimanja. Njen suprug je sjedio sa strane, u kutu, i bodrio je riječima: „Možeš ti to.“ Pravi dečko za podršku, nema šta!

Kad te svi hvale, a ti si “Savršena”

Nije prvi put da Nolan ne štedi pohvale za Zendayu. Njen kolega Matt Damon je ranije ispričao kako je nakon jedne njihove scene, Nolan imao samo jednu riječ za Zendayinu izvedbu: „Savršena.“ To je čak dovelo do simpatičnog natjecanja između Damona i Hollanda tko će se približiti toj Zendayinoj izvrsnosti. Scena u kojoj se Atena pojavljuje kao Odisejev vodič je toliko dobra da ju je i Spielberg pohvalio. „Bilo je divno, ali ona je također bila neka vrsta terapeutske suputnice. Jednostavno je bila tamo prateći ga. To je bila sjajna pratnja. I mislio sam da je bila divna. Mislim da su svi bili divni u filmu“, izjavio je Spielberg. Ove silne pohvale su sasvim opravdane, jer postoji dobar razlog zašto je Nolan odabrao Zendayu za ulogu božice mudrosti. Dovoljno je pogledati samo ovu proteklu godinu da se vidi koliko je svestrana, a još nije ni gotova s iznenađenjima.

Raspored prepun, ali Tom je tu

Zendayu uskoro gledamo u ‘Dini: Trećem dijelu’ koji u kina stiže 18. prosinca 2026. godine, a čut ćemo je i u nadolazećem petom filmu o Shreku. Glumica je ranije izrazila želju da si uzme malo slobodnog vremena nakon naporne godine. No, nedavna objava je smjestila u glumačku postavu za još neimenovani znanstveno-fantastični projekt Alexa Garlanda iz produkcije A24. Detalja o filmu još je malo, ali sigurni smo da će Holland biti negdje u kutu seta i navijati za nju kad god snimanje počne. Samo se nadajmo da opet neće morati vidjeti ‘taj pogled’!?