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Evo ga, beba broj tri je stigla! Glumica Anne Hathaway i njezin suprug Adam Shulman dobili su treće dijete, a glumicu su u utorak vidjeli kako s novorođenčetom šeta New Yorkom. Nosila je bebu u nosiljci.

Par već ima dva sina, Jonathana rođenog 2016. i Jacka iz 2019. godine, pa je njihov dom sada još bogatiji za jednog malog člana. O trećoj trudnoći Anne je javnost obavijestila u lipnju na Instagramu, uz slatku fotku trudničkog trbuha i poruku da je beba „njezina“. Kasnije je trbuščić ponosno pokazivala i na odmoru u Saint-Tropezu te tijekom promotivne turneje za film „Odiseja“, gdje je zračila srećom.

Ipak, Anne je otkrila da je dolazak trećeg djeteta za nju bio pravi šok. „Znali smo što radimo, ali šokiralo nas je što je uspjelo“, iskreno je rekla gostujući u emisiji Late Night with Seth Meyers. Pa tko to ne razumije, zar ne? Život nas često iznenadi, pogotovo kada mislimo da smo sve isplanirali, a onda ipak dobijemo neočekivani dar!

Prije te sretne vijesti, Anne je za Access Hollywood u srpnju otkrila da su imali vrlo mala očekivanja kada je u pitanju ponovno začeće. „Uvijek postoji nada, ali kad dođete do određene dobi, ta nada izgleda kao jedan do dva posto“, priznala je tada, dodavši da su se odlučili prepustiti životu i vidjeti kamo će ih on odvesti. Cijela situacija bila je posebno emotivna za Anne, budući da je 2015. godine imala spontani pobačaj te je ranije otvoreno govorila o poteškoćama s plodnošću. Godine 2019. obratila se i osobama koje prolaze kroz neplodnost, ističući da njezin put do trudnoće nije bio jednostavan, već iznimno izazovan i pun boli. „Put je bio vrlo bolan, usamljujuć i pun sumnje u sebe“, rekla je tada za Associated Press, dajući glas mnogima koji prolaze slična iskustva.

Anne i Adam su u braku od 2012. godine, a glumica ne krije da su presretni zbog prinove. Istaknula je kako iz osobnog iskustva znaju da trudnoća ne dolazi svima, uvijek ni onda kada je žele, te da svoju rastuću obitelj smatra blagoslovom koji ne uzima zdravo za gotovo. Prava inspiracija, zar ne? Bitno je cijeniti svaki blagoslov koji nam život donese.