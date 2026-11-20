Zabava

Taylor Swift se u srijedu vratila na pozornicu CMA Awardsa u Nashvilleu, i to prvi put od 2013. godine! Naravno, došla je u punom sjaju – u bejeweled kaubojkama, kako i dolikuje pravoj country divi. Izvela je medley pjesme „I Knew It, I Knew You“ iz filma Toy Story 5 i svog hita „Our Song“ iz 2006. godine.

Iako je „I Knew It, I Knew You“ bila nominirana za singl godine na CMA Awardsima, nagradu je na kraju odnijela Ella Langley s hitom „Choosin’ Texas“. Ali, nema veze! Taylorin povratak u country vode bio je i više nego uspješan jer je to njezina prva pjesma koja je dospjela u top deset Billboardove liste Country Airplay Chart još od „Red“. To je već pobjeda, zar ne?

Drama se nastavlja i na Grammyjima 2027. godine, gdje je „I Knew It, I Knew You“ nominirana za najbolju pjesmu napisanu za vizualne medije. Taylor će se tamo opet suočiti s Ellom Langley u čak tri od četiri glavne kategorije! Taylorin album „The Life of a Showgirl“ natječe se s Langleyinim „Dandelionom“ za album godine, dok su pjesme „The Fate of Ophelia“ i „Choosin’ Texas“ obje nominirane za pjesmu i ploču godine.

Inače, još u rujnu je Taylor proširila svoj originalni album „The Life of a Showgirl“ s četiri nove pjesme, izdavši ga kao „The Life of a Showgirl: The Encore“. Jedna od tih novih stvari, „Patient Zero“, dobila je i glazbeni video koji je režirala sama Taylor, a u njemu glume Dakota Johnson i Colin Farrell. Premijerno ga je prikazala na MTV Video Music Awardsima, gdje je dobila i prvu nagradu Artist Director Honors. Čini se da je Taylor opet u punoj brzini! Tko je spreman za Grammy okršaj?