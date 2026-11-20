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Nema više nagađanja i listi potencijalnih kandidata! Robert Pattinson je službeno izabran za novog agenta 007, a vijest o tome da je dobio ulogu objavljena je u ponedjeljak, čime su završeni mjeseci iščekivanja tko će naslijediti Daniela Craiga.

A tko je prvi podržao (i blagoslovio) Pattinsona? Nitko drugi doli Pierce Brosnan, koji je Bonda glumio u čak četiri filma između 1995. i 2002. godine. Brosnan je u srijedu na Instagramu uputio poruku dobrodošlice novom 007. "Dragi Roberte, dobrodošao u svijet Bonda. Bit ćeš sjajan", napisao je.

Brosnan se prisjetio i zajedničkog snimanja filma 'Hvala ti za ljubav' te dodao da mu je bilo zadovoljstvo pratiti Pattinsonovu karijeru i gledati ga u sjajnim ulogama. Baš je dobar ovaj Brosnan, a tko se još sjeća da su njih dvojica zajedno glumili u romantičnoj drami "Hvala ti za ljubav" iz 2010. godine? U tom su filmu glumile i Emilie de Ravin te ni manje ni više nego – Meghan Markle! Kakav throwback!

Pattinsonu su, naravno, stizale čestitke sa svih strana. Među kolegama koji su mu poželjeli sreću su Elizabeth Debicki, s kojom je glumio u filmu "Tenet", te Rami Malek, koji je utjelovio negativca u Bondovu filmu "Za smrt nema vremena".

Prije nego što je objavljeno da je Pattinson preuzeo ulogu, u medijima se vrtio totalni kaos s imenima mogućih nasljednika. Spominjali su se Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, pa čak i Harry Styles. Znači, baš svi!

Zanimljivo je da je Brosnan u rujnu za The Times izjavio kako očekuje da će novi James Bond biti "netko za koga nitko od nas nije čuo". Tad je rekao da ima puno dobrih kandidata i izvrsnih glumaca, ali nije htio otkriti koga bi volio vidjeti, jer se sve što kaže odmah proširi na sve strane. A sada, kad je Pattinson tu, hoće li se stari Bond ipak predomisliti oko svojih prognoza?