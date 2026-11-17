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Automobil pjevačice Aleksandre Prijović i njezinog supruga Filipa Živojinovića zapaljen je u nedjelju navečer ispred njihove obiteljske kuće u Beogradu. Vatra je buknula na parkingu točno preko puta kuće, a plamen se ubrzo proširio i na susjedni automobil, kao i na obližnje drvo.

Cijeli, prilično zastrašujući incident zabilježile su sigurnosne kamere, a snimke su otkrile da su dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla vozilu noseći dvije kante pune zapaljive tekućine. Zatim su polili džip marke 'Jeep Wrangler Rubicon' crne boje s prepoznatljivom bijelom zvijezdom na vratima. Nakon toga je, naravno, buknuo plamen koji je u potpunosti zahvatio automobil, ostavljajući za sobom ozbiljna oštećenja na prednjem lijevom dijelu kod kotača.

Nije iznenađujuće da je ova drama ispred Prijinog doma uzburkala duhove, pogotovo među susjedima, čiji je auto također buknuo u plamenu i skroz je oštećen. Jedan od njih podijelio je svoje iskustvo: „Moja žena je bijesna kao ris, gledala je sve to, najbitniji je život, auto nije bitan.“ Dodao je da je to auto njegove žene, te da su oni, nažalost, postali „kolateralna šteta“ u cijeloj priči i da će njegova supruga dati izjavu u policiji. „Kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su donijeli kante i polili“, nadodao je susjed, jasno dajući do znanja o kakvoj je situaciji riječ.

Ostali susjedi također su bili u šoku, opisujući trenutak kada je vatra planula. Probudila ih je buka nalik eksploziji, što je izazvalo paniku. „Probudila nas je eksplozija ali nismo znali što se događa. Samo smo čuli zvuk koji je bio kao detonacija neka. Izašli smo na balkon pa su nam susjedi rekli da gori nečiji auto. Kasnije smo saznali da je auto Aleksandre i Filipa i zaista smo iznenađeni“, ispričao je jedan bračni par, vidno potresen. Neki su se čak pitali „kome oni ljudi mogu smetati, rade glazbu koja uveseljava ljude“, sugerirajući da je možda riječ o pogrešci.

Ubrzo nakon incidenta, policija i inspektori stigli su na mjesto događaja, a Filip Živojinović ih je dočekao ispred kuće i uveo unutra. Inspektori su se u domu poznatog para zadržali oko pola sata, razgovarajući s Aleksandrom i Filipom o cijelom događaju. Jasno je da je ovakav napad izazvao veliki strah, pa je Prijovićka, prema pisanju Kurira, zbog straha za sebe i svoju obitelj unajmila i privatno osiguranje. Osiguranje se nalazi ispred obiteljske kuće i cijelo je vrijeme na raspolaganju Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću, pružajući im prijeko potrebnu zaštitu.