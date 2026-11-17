Poznati

Latino ritmovi preuzimaju scenu u četvrtoj emisiji „Plesa sa zvijezdama“, i to već ove subote! Spremni smo za pravu glazbeno-plesnu feštu koja obećava podići temperaturu na plesnom podiju.

Osam plesnih parova neumorno uvježbava svoje korake. Gledat ćemo pjevačicu Mariju Husar Rimac s Ivanom Jarnecom, radijskog voditelja Marka Bratoša s Tinom Walme, pjevača Alena Đurasa i Paulu Tonković, tv voditeljicu Antoniju Stupar Jurkin i Vedrana Sraga. Tu su i modni dizajner Ivica Skoko s Rebeccom Krajnović, gimnastičarka Christina Zwicker i Patrik Seretin, vlogerica Ema Luketin s Mateom Cvenićem te HTV-ov urednik i voditelj Ivan Dorian Molnar i Tamara Despot. Zvuči kao ludnica, zar ne?

Ali, čekajte, ima još! Poseban show program donosi nam nitko drugi doli Luka Nižetić! On će izvesti medley od čak četiri pjesme, uz pratnju plesne trupe sastavljene od mentora i plesača.

Glazba, ples, energija – sve je tu da nas zakuca pred ekrane u subotu u 20.15h na Prvom programu Hrvatske televizije. Jesmo li spremni za latino ludilo ili će netko proklizati na parketu od previše strasti?