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U novoj epizodi serije 'Divlje pčele', koja se prikazivala u ponedjeljak, 16. studenoga, od 20.15 na RTL-u i platformi Voyo, tenzije su bile na vrhuncu, a drama se mogla rezati nožem. Ante je prijetio Kati usred njezinih polja i dajući joj ultimatum: ima samo dva dana da napusti Vrilo, inače će, kako je zaprijetio, “biti u problemu”. Kao da to nije bilo dovoljno, Ante tjera Cvitu da ode kući, a sestre brane Katu, pokazujući što znači prava obiteljska solidarnost. Kapa dolje za njih, neke stvari se jednostavno ne toleriraju!

No, Ante nije bio jedini koji je radio probleme. Marino se našao u ozbiljnoj gabuli zbog novca koji je posudio za kockanje. Dok se on nosi s prijetnjama koje mu vise nad glavom, čini se da neki nikako da nauče lekciju. U međuvremenu, Zora je uživala u Vrilu sa svojim sestrama, no idila je kratko trajala. Naime, Kata je jasno dala do znanja da, unatoč svim prijetnjama, ne planira napustiti svoj dom. Tako se to radi, Kata, ne daj na sebe!

Međutim, nisu samo prijetnje bile u zraku. Cvita je itekako svjesna da je čekaju nevolje u kući Vukas, a čini se da ima i mišljenje o Zorinim životnim odlukama. Kad je Zora zatražila da vidi sina, Cvita joj je, bez dlake na jeziku, odgovorila da uopće nije trebala dolaziti u Vrilo. Mislim da ti bilo najbolje da se vratiš u Zagreb, brutalno joj je poručila Cvita. Što reći, obiteljska iskrenost nekad boli više od Anteovih prijetnji, zar ne? Zora je na kraju donijela odluku da krene na put, tko zna, možda se stvarno vrati u Zagreb.

A za one koji vole malo romantične drame s dozom sumnje, Marko je počeo ozbiljno sumnjati u svoju zaručnicu Domeniku. Pita se je li možda Domenika već prije njega spavala s nekim. Je li to znak za uzbunu, Marko, ili samo bezrazložna ljubomora? U svakom slučaju, drama u 'Divljim pčelama' nas i dalje drži prikovanima za ekrane. Kad misliš da ne može luđe, uvijek te iznenade! Što vi kažete na Cvitinu direktnost – je li pretjerala ili je Zora to i zaslužila?