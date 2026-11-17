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Mika Vasić, nekadašnji sudionik 'Big Brothera', sada je Ana Nikolić i pohvalila se novim izdanjem. Pokazala je zanosno tijelo u seksi crvenom korzetu, .

Mika i Giba Vasić postali su regionalne zvijezde nakon sudjelovanja u 'Big Brotheru' i nikad nisu skrivali da bi voljeli promijeniti spol. Ta želja im se i ostvarila — danas su Ivana i Ana Nikolić.

Moramo priznati da je korzet odabir koji definitivno ne prolazi nezapaženo, a crvena boja dodatno podiže temperaturu. Što mislite, kako joj stoji?