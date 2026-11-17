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Držite se, ekipo, jer stiže prava glazbena bomba! Eric Clapton, legenda nad legendama, britanski rock i blues glazbenik, gitarist, pjevač i skladatelj, najavio je svoj povratak u Zagreb! I to ne bilo kakav povratak – pričamo o spektaklu u Areni Zagreb, koji će se dogoditi nakon nevjerojatnih gotovo 48 godina!

Njegov posljednji susret sa zagrebačkom publikom bio je daleke 1979. godine, kada je u listopadu zasvirao u Domu sportova. Dakle, generacije su odrasle čekajući ovaj trenutak, a mi slobodno možemo reći da je ovo povijesni glazbeni događaj.

Koncert je zakazan za 5. svibnja 2027. godine u prostranoj Areni Zagreb. To vam daje dovoljno vremena da ponovite sve tekstove i uvježbate zračne gitare za svaku njegovu pjesmu! Što se tiče karata, pretprodaja za članove fan cluba počinje već u srijedu, 18. studenog 2026. u 11:00 sati na EricClapton.com. Znate što vam je činiti ako ste pravi fan i želite ugrabiti svoje mjesto među prvima.

Za sve ostale, ne paničarite! Ulaznice za opću prodaju stižu u petak, 20. studenog 2026. u 12:00 sati. Označite si taj datum debelim flomasterom u kalendaru i pripremite se za online kupnju, jer ovakvi koncerti planu brzinom svjetlosti! Ne želite valjda ostati bez prilike za uživo poslušati živu legendu?

Clapton nije samo jedan od najutjecajnijih gitarista u povijesti rock-glazbe, već i glazbenik čiji je cijeli opus snažno obilježen bluesom – žanrom koji mu je u srcu od početka karijere. Svoju glazbenu priču počeo je pisati početkom šezdesetih godina na britanskoj blues sceni, a svjetsku pažnju privukao je kao član kultnih The Yardbirdsa i John Mayall’s Bluesbreakersa.

Status gitarističke zvijezde zacementirao je u supergrupi Cream, koju je osnovao 1966. godine s Jackom Bruceom i Gingerom Bakerom, a kasnije je nastavio impresionirati u sastavu Blind Faith te projektu Derek and the Dominos. Njegova solo karijera, započeta 1970. godine, donijela nam je nebrojene hitove.

Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se vječne 'Layla', romantična 'Wonderful Tonight', energična 'Cocaine' i legendarna 'I Shot the Sheriff'. Album 461 Ocean Boulevard iz 1974. označio je važan zaokret prema uspješnoj samostalnoj karijeri, dok je Unplugged iz 1992. postao jedno od najpoznatijih izdanja njegove diskografije. Tko se nije naježio na 'Tears in Heaven'?

Upravo za pjesmu 'Tears in Heaven', nastalu nakon tragične smrti njegovog četverogodišnjeg sina Conora, osvojio je čak tri Grammyja. To je dokaz kako glazba može biti utjeha i kako tuga može iznjedriti nešto predivno.

Clapton je jedini glazbenik koji je tri puta primljen u Rock and Roll Hall of Fame – kao član Yardbirdsa i Creama te kao samostalni izvođač! To je razina za koju rijetki znaju! Kroz više od šest desetljeća karijere ostao je vjeran bluesu kao temeljnom glazbenom izrazu, surađujući s velikanima poput B.B. Kinga, J.J. Calea i Stevea Winwooda. Neka vam netko kaže da je blues dosadan i staromodan – Eric Clapton to ne bi dopustio!