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Sjećate li se kad smo svi, ali baš svi, lani bili prikovani za ekrane, navijajući za našu predstavnicu na Miss Universe? Naravno da se sjećate! Prije točno godinu dana, naša predivna Laura Gnjatović, putovala je sve do dalekog Tajlanda kako bi tamo branila boje Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe. I to kako je branila!

Iako se nije okitila titulom prve ljepotice svijeta (znamo, šteta, ali konkurencija je bila brutalna!), Laura je briljirala i s ponosom ušla u Top 30 najljepših žena. A to je, realno, ogroman uspjeh i dokaz da imamo itekakvih aduta na globalnoj sceni.

Osvojila je simpatije diljem Hrvatske, ali i svijeta. Bilo je to baš onako kako volimo – kad smo svi složni i ponosni na nekog našeg.

Iako je od tog spektakla prošlo već godinu dana, sjećanja na Laurinu avanturu na Tajlandu i dalje su živa. Tko zna, možda se jednog dana opet nađe neka naša ljepotica koja će nas toliko ujediniti u navijanju. Jer, budimo iskreni, ovakvi trenuci nam itekako fale, zar ne?