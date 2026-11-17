Zabava

Kao što znamo, Grammyji su svake godine tema svih glazbenih razgovora, a nominacije za 2027. nisu iznimka. Očekivanja su bila visoka, pogotovo za neke face poput Noah Kahana, američkog pjevača i tekstopisca poznatog po hitovima poput „Hurt Somebody” i „Stick Season”, koji je 2024. već bio nominiran za najboljeg novog izvođača. No, krenimo redom – tko je ugrabio nominaciju, a tko ostao ‘izvisio’?

Neočekivani 'wild card' i Madonnina drama

Najveće iznenađenje u glavnim Grammy kategorijama je Rosalíjin album „Lux (Complete Works)” iz 2025. godine, koji je nominiran za album godine, dok je pjesma „Berghain” u igri za pjesmu i snimku godine. Album, koji je nedavno osvojio Latin Grammyja za album godine, pravi je glazbeni put oko svijeta – sadrži tekstove na više od desetak jezika, hrpu suradnika i aranžmane koji obuhvaćaju orkestre, elektroniku i flamenco. Iako je „Berghain” dobila ime po poznatom berlinskom klubu, zvuči totalno operno, s Rosalíjom koju prate orkestar i zbor. Pjeva na njemačkom i španjolskom, a na pjesmi su joj se pridružili Björk i Yves Tumor. Osim toga, Rosalía je zaradila nominacije i za neke pop pjesme s istog albuma, kao što su „Sauvignon Blanc” (pop solo izvedba) i „La Perla” (latino pjesma). Među pop hitovima koji dominiraju u glavnim kategorijama, „Berghain” je došao ravno iz nekog alternativnog svemira – i mi to totalno pozdravljamo!

S druge strane, Madonnin album „Confessions II” iz 2025. godine, koji je bio naširoko hvaljen kao visokokonceptualni nastavak njezinog „Confessions on a Dance Floor” iz 2005., totalno je ‘izvisio’. Iako je album trebao biti velika izjava nakon godina, realno, neujednačenih albuma, Madonna nije dobila nominaciju ni u jednoj od glavnih kategorija, pa čak ni u pop vokalnom albumu! Jedina joj je utjeha nominacija za „Bring Your Love”, pjesmu koju dijeli sa Sabrinom Carpenter, i to u kategoriji pop duo/grupa izvedba. Ostale pjesme s albuma relegirane su u dance/elektroničke kategorije, koje se obično ne pojavljuju u prime timeu. Ozbiljno? Madonna, kraljica popa, ovako da prođe? Pa ovo je veća drama od finala ‘Gospodina Savršenog’!

Nova pravila za ‘novake’ i podjela po spolu

Angine de Poitrine, kanadski duo sastavljen od basa i bubnjeva, nisu baš vrištali „Grammy materijal” kad je njihov nastup na KEXP-u postao viralan ranije ove godine. Duo, koji je nastupao u kostimima s maskama, nominiran je za najboljeg novog izvođača i još tri nagrade. Oni su uspjeli očarati dio glazbene scene koji voli ovakve stvari i to cijeni kao protuotrov modernom AI sadržaju. Pravila za kategoriju najboljeg novog izvođača, koju su mnogi ismijavali, ove su godine malo dorađena, pa se sada nominiraju oni koji su postigli proboj u javnost i značajno utjecali na glazbeni krajolik. To je donijelo pet nominacija njujorškim rock nasljednicima Geese (koji su na svom službenom trećem albumu), te pop pjevačicama Remi Wolf (na njenom trećem albumu za veliku izdavačku kuću) i Slayyyter, koja je neka vrsta veteranke sa SoundClouda.

Zanimljiva situacija dogodila se i u country kategorijama. Prošle godine su Grammyji podijelili kategoriju za najbolji country album na tradicionalnu i suvremenu granu, a mnogi su to protumačili kao reakciju na pobjedu Beyoncé s „Cowboy Carter” albumom 2025. godine. Iako se ne zna je li to bila prava reakcija, nitko nije očekivao da će to rezultirati podjelom po spolu! U svojoj drugoj godini, nominacije za suvremeni country album idu samo ženama: Elli Langley, Kacey Musgraves, Kelsei Ballerini, Carter Faith i Megan Moroney (čija je prosječna dob 31 godina). S druge strane, kategorija za tradicionalni country album je samo za muškarce: Willieja Nelsona, Vincea Gilla, Codyja Johnsona, Charleyja Crocketta i Charlieja Worshama (čija je prosječna dob 57 godina). Dečki, možda da probate nešto suvremeno, a?

Velika očekivanja i razočaranja

Nakon svog mega hita „Stick Season” iz doba korone, pjevač i tekstopisac Noah Kahan iz Vermonta postao je pravi stadion-punjač. Očekivanja za njegov najnoviji album, „The Great Divide”, bila su ogromna – mnogi su predviđali pojavljivanje u kategorijama albuma, pjesme i snimke godine. Zbog toga je Noah osjetio potrebu da smiri strasti u objavi na društvenim mrežama: Što god se dogodi sutra, volim vas sve i postigao sam sve što sam ikad trebao u karijeri zbog VAŠE podrške, napisao je. Vi ste mi sve do čega mi je stalo. Iako je 2024. bio nominiran za najboljeg novog izvođača, ove je godine dobio samo jednu nominaciju, za najbolji suvremeni folk album. Ovo je onaj trenutak kad svi navijamo, a onda dođe ‘ups’! Ali Noah je legenda, neće se dati!

Rap scena je, pak, imala još jedno slabo polje za najbolji rap album. Usred Drakeovog tekućeg bojkota Grammyja, koji je ove godine zadržao njegove albume „Iceman”, „Habibti” i „Maid of Honour” izvan glasanja, jedini pravi komercijalni proboj ostvario je Don Toliver s „Octaneom”. Bilo je tu i nekoliko ‘meh’ izbora poput Wale i Rapsody. Eto, Grammyji su opet uspjeli dignuti prašinu. Što vi kažete – je li žiri pogodio ili totalno fulao ovaj put?