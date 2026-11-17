Poznati

Ajme, ekipa, spremite se jer Matija Vuica i Kristian Petrović, svima poznatiji kao Snobcel, upravo su izbacili novi banger – pjesmu „Do neba“! A znate što je najbolje (ili najluđe, ovisno o perspektivi)? Sve je krenulo od totalno neplaniranog i apsolutno slučajnog susreta u Zagrebu. Zamislite, Matija i mladi glazbenik iz daleke Australije sretnu se, popričaju i – evo pjesme! Zvuči kao scenarij za neki romantični film, ali, eto, ovdje je glavna uloga dodijeljena muzici, a mi smo tu da je seciramo.

Matija je otkrila da je iskra za „Do neba“ planula čim je naletjela na Kristiana. Iako je ideja za pjesmu bila odmah tu, trebalo je vremena da se te dvije kreativne duše skontaju, osjete „obostrani senzibilitet“ i puste emocijama da progovore. I onda, bum! Pjesma je, kaže Matija, nastala „gotovo u jednom dahu, kao neki zapis našeg druženja“. Nije štedjela na hvalospjevima, priznajući da joj je ovo „najljepše što joj se zadnjih godina dogodilo“, da ju je „probudila i vratila joj radost i ljepotu života kojoj treba težiti, što god teško da nas zadesi“. Još je dodala, s totalnim samopouzdanjem: „I da, priznajem, osjećam se dobro!“ Tko ne bi volio da mu životnu radost vrati jedan eurodance duet? Matija je očito pronašla svoj zen, a mi smo znatiželjni kako to zvuči.

E, ali idemo na ono ključno – kakav je zapravo taj zvuk koji ju je probudio? Kristian, odnosno Snobcel, ima odgovor: „Htjeli smo duh pjesme predstaviti nekim nostalgičnim eurodance dijelovima.“ Nostalgični eurodance, rekoste? Znači, vraćamo se u doba plesnih podija? Očito je da ovaj duo vjeruje u moć eurodancea, jer Kristian kaže da ta glazba „ima u sebi energiju ponosa i slavlja“, što je zapravo i glavna poruka njihove pjesme. Kao optimistični zaključak poručuju: „Nakon duge noći sunce ipak svane i tome se možemo nadati.“ Pa, ako nas eurodance može podsjetiti na to, možda nije sve tako crno! Možda je vrijeme da iz ormara izvučemo one šuškave trenirke!

Glazbu, aranžman i produkciju ovog potencijalnog hita potpisuje Kristian Petrović – Snobcel, dok je tekst nastao u kreativnoj kolaboraciji s Matijom Vuicom. Spoj iskustva i svježe energije, susret kontinenata i nostalgični eurodance… Zvuči kao recept za nešto što će ili postati apsolutni guilty pleasure ili će nas totalno oboriti s nogu. U svakom slučaju, „Do neba“ je tu da nas podsjeti na optimizam, a mi jedva čekamo da vidimo hoće li nas ova eurodance injekcija zbilja odnijeti „do neba“. Što mislite, spremaju li nam hit za rave partyje ili za nostalgične trenutke uz kavu?