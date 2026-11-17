Poznati

Prije nego što je Edward Cullen zaludio milijune tinejdžerica diljem svijeta, Robert Pattinson je svoju prvu veću ulogu imao kao Cedric Diggory u filmu 'Harry Potter i Plameni pehar'. Da, dobro ste čuli, i to je bio njegov početak!

Nakon Hogwartsa, Pattinson je osvojio srca generacije mladih obožavateljica kao „zanosni vampir“ Edward Cullen u kultnoj 'Sagi Sumrak'. Budimo iskreni, tko nije barem na kratko bio opsjednut tim mračnim, ali romantičnim svijetom? Taj ga je lik vinuo u orbitu globalne popularnosti.

Ali Robert se nije zaustavio samo na vampirima. Prešao je put od fantasy svijeta do mračnih ulica Gotham Cityja preuzevši ulogu Batmana u filmu 'The Batman'. Baš on, dečko iz 'Sumraka', postao je naš omiljeni borac protiv kriminala! Ovaj britanski glumac, model i glazbenik danas je među najplaćenijim u svijetu, a 'Time' ga je 2010. proglasio jednim od sto najutjecajnijih ljudi.

Tko zna što mu je sljedeće na listi – hoće li nas opet iznenaditi nekom totalno neočekivanom ulogom? Samo nebo je granica za ovog tipa, zar ne?