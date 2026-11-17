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Kylie Jenner (29) i Timothée Chalamet (30) pojavili su se na ovogodišnjoj dodjeli Governors Awards u Hollywoodu, donoseći svoju prepoznatljivu dozu glamura, ali i – drame! Naime, na istom se eventu stvorio i Kyliein bivši dečko, reper Travis Scott (35). On je otac njezine osmogodišnje Stormi i četverogodišnjeg Airea, a zasad nije poznato jesu li se Kylie i Travis tijekom večeri susreli.

Dok je neodoljivi Chalamet (30) solo prošetao crvenim tepihom u elegantnom crnom odijelu s leptir-mašnom, Kylie je lukavo preskočila taj dio. No, to ne znači da nam je uskratila svoju modnu kombinaciju, pa hvala joj na tome! Na Instagramu je pokazala pravu vintage poslasticu: zlatnu haljinu Roberta Cavallija iz 2006. godine, koja je pratila liniju tijela i imala dugačak šlep. Prava diva vibra, kakvu samo Kylie zna izvući iz ormara! Oboje su, naravno, prije eventa objavili fotke na društvenim mrežama – Kylie svoju haljinu i cipele, a Chalamet fotku iz auta uz klasičan opis "Večernji izlazak!". Zajedničku fotku ipak nismo dobili, ali je par kasnije snimljen zajedno unutar prostora dodjele. Opasna je ta igra skrivanja!

Prije nego što je Kylie započela vezu s Timothéejem, ona i Travis bili su u on-again, off-again vezi od 2017. do 2022. godine, uz, naravno, nekoliko prekida. Samo nekoliko mjeseci nakon što su konačno stavili točku na tu priču, Kylie je krenula dalje s Timothéejem, a par je, vjerovali ili ne, zajedno već od travnja 2023. Javno su potvrdili svoju vezu tek krajem 2023., a na crvenom tepihu su se prvi put zajedno pojavili u svibnju 2025., na dodjeli talijanskih filmskih nagrada David di Donatello. Izgleda da im je trebalo vremena da se osjećaju ugodno pod reflektorima.

Ipak, u posljednje vrijeme sve ih češće viđamo zajedno na javnim događanjima, a Chalamet se, moramo priznati, pokazao kao pravi džentlmen koji se ne libi javno zahvaliti svojoj partnerici. U siječnju ove godine, na dodjeli Critics Choice Awards, glumac je nakon osvajanja nagrade za najboljeg glumca za film "Marty Supreme" održao dirljiv govor. Javno je zahvalio Kylie, a ona mu je iz publike poslala poljubac. Ma, rastopili smo se!

Dodjela Governors Awards održana je 15. studenoga u Hollywoodu, a među dobitnicima počasnih Oscara bili su Glenn Close, Ridley Scott i Floyd Norman. Mi se samo pitamo je li itko uspio smireno uživati u nagradama dok je zrak bio ispunjen ovakvom dramom. Čekamo nastavak!