Poznati

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić (28) i njegova supruga Nikolina trenutno razvaljuju Hamburg! Martin je na Instagramu objavio fotke s putovanja koje vrište 'uživancija' na sav glas, a mi smo, naravno, odmah skrolali da vidimo što se događa.

Na fotkama se jasno vidi kako par bezbrižno razgledava grad, uživa u finoj klopi po restoranima (možemo samo zamišljati koliko su burgera pojeli!) i čak su stigli podržati prijateljsku utakmicu između Hajduka i HSV-a. Pravi navijački duh, čak i na putovanju, svaka čast!

Sjećate se da su se Martin i Nikolina vjenčali u svibnju ove godine? E pa, vjenčanje je bilo toliko važno da je Martin zbog njega nakratko napustio pripreme naše reprezentacije u Rijeci, i to prije Svjetskog prvenstva! Ali bez brige, sve je bilo po PS-u – izbornik Zlatko Dalić mu je dao zeleno svjetlo.

Sam Dalić je na jednoj presici čak otkrio da se Erlić ženi i pohvalio ga. Pohvalio ga je zbog profesionalnog odnosa prema reprezentaciji jer se na vrijeme raspitao kod menadžerice reprezentacije Ive Olivari kada je najbolje organizirati vjenčanje, a da ne smeta reprezentativnim obvezama. E, to se zove planiranje! Ne znamo jesmo li mi ikad bili toliko organizirani oko ičega, a kamoli oko vjenčanja i Svjetskog prvenstva! Što vi kažete, je li Martin pravi #husbandgoals?