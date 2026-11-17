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E, pa ekipa, znamo da ste svi visili na rubu stolca, ali Franka je rasturila! Losos-pastrva, romanesca, chimichurri majoneza i emulzija od mlaćenice donijeli su joj zlatnu karticu koja je štiti u sljedeća dva stres testa. Borila sam se, isplatilo se, malo se uzdižem i vidim da to ide u dobrom smjeru, komentirala je presretna Franka, dok se kuhinjom prolomio pljesak podrške s galerije.

Nije bilo lako, Goran Kočiš se potrudio da im malo zagorča život. U borbi za imunitet natjecali su se Filip, Franka, Juan i Miro, a Goran im je zadao izazov u četiri faze koji je provjeravao sve – od zapažanja i pamćenja do tehničke preciznosti i pripreme cijelog jela. Svaka faza je nosila bodove i prednosti za finalnu borbu.

Nažalost, za Mira je jedna pogreška bila presudna. Iako je bio uvjeren da je pripremio odličan tanjur, Goran je u njegovu fileu ribe pronašao kost! Da slušaš i da čitaš, ne bi bio u problemu u kojem si sad, poručio mu je Goran, a Miro je, razočaran, priznao: Marija je rekla da pazim na kosti, nisam je slušao.

Slična sudbina zadesila je i Juana, kod kojeg je također pronađena kost u fileu, pa je i on ostao bez prilike za imunitet. Odluka je tako pala između Franke i Filipa.

Dok je Franka uspješno odradila zadatak, Filipov tanjur imao je određene nedostatke. Goran mu je zamjerio neprecizno obrađen file i nedovoljno začinjenu mlaćenicu, iako je pohvalio količinu chimichurrija koja je njegovu jelu donijela prednost u okusu. Ipak, presudila je tehnička preciznost. File losos-pastrve kod Franke bio je precizniji, tako da zlatna kartica imuniteta pripada Franki, objavio je Goran.

Franka je sad mirna, a ostali kandidati moraju biti oprezni da ne završe u stres testu. Kako će dalje izgledati njihovi zadaci, ne propustite pogledati u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play. A vi ostali, hoće li Miro sljedeći put slušati Mariju? Pitamo za frenda!