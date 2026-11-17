Zabava

Rihanna je konačno progovorila o navodnom sukobu s EJ Johnsonom, a Bajan superstar ponudila je prilično neočekivano objašnjenje za svoj viralni 'clapback' upućen sinu Magica Johnsona.

Nakon tjedana šuškanja o tenzijama između njih dvoje nakon drame s Pariškog tjedna mode, RiRi je prekinula šutnju. Njen odgovor? Jednostavno ga je “žalila”. Fenty mogulica viđena je u subotu, 14. studenog, ispred losanđeleskog hotspota Celine, gdje su je pitali o navodnom raskolu s Johnsonom.

Za TMZ je Rihanna inzistirala da između njih nema nikakve zle krvi. A na pitanje o svom sada već kultnom komentaru, objasnila je da ga je jednostavno – žalila.

Ove izjave dolaze više od mjesec dana nakon što je Johnson javno izrazio nezadovoljstvo što je Rihannin kasni dolazak za cijeli sat odgodio reviju Diora za proljeće/ljeto 2027. Rihanna je kasnila… nismo marili čekati je. Nekoliko dana kasnije, pojavila se snimka na kojoj je Johnsonu privremeno odbijen ulazak u jedan pariški hotel. A onda se gospođa Fenty ubacila u komentare s jednom, ali snažnom riječi: “Damn.”

Naravno, tajming je podigao prašinu, a mnogi su taj komentar protumačili kao jasnu prozivku na Johnsonovu raniju kritiku. No, sada RiRi inzistira da nema nikakvog 'beefa' i da je njen komentar došao isključivo iz suosjećanja. E, sad, hoće li to objašnjenje zaustaviti nagađanja o prozivci, to je već druga stvar. Vjerujete li joj?