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I da, ponovno su nas ostavili bez teksta i s osmjehom od uha do uha.

Rieu je još jednom pokazao zašto je kralj zabave kad je klasična glazba u pitanju. Njegovi nastupi nisu samo koncerti, to su cijele predstave! Atmosfera je bila toliko nezaboravna da bi se i najtvrdokorniji hejteri valcera morali priznati da je bilo ludo dobro.

Koncert je bio ispunjen raskošnim orkestralnim izvedbama i poznatim melodijama. Znate ono kad vas glazba jednostavno ponese i zaboravite na sve probleme? E pa, sinoć je to bilo baš tako! Rieu to radi sa stilom, elegancijom i dozom glamura koja ti jednostavno uđe pod kožu. Nema sumnje, majstor zna kako se radi show – od prve do zadnje note.

Ako ste mislili da je klasična glazba samo za dosadne knjiške moljce, André Rieu će vas razuvjeriti brže nego što stignete reći 'valcer'. On dokazuje da i uz ozbiljne instrumente može biti urnebesno zabavno. Kad sljedeći put najavi dolazak, znate što vam je činiti, zar ne? Karte u ruke i na ples!