Antea Mršić u Puerto Ricu! Sprema li se naša ljepotica za krunu Miss Universe?
Kao grom iz vedra neba, Antea Mršić, naša predstavnica na izboru za Miss Universe, već neko vrijeme rastura po Puerto Ricu! U sunčanom San Juanu atmosfera je već uzavrela, jer se 24. studenog održava veliki završni izbor ovog prestižnog međunarodnog natjecanja ljepote.
Prema izvoru, objavljene su fotografije koje prikazuju kako Antea izgleda i izvan piste. I moramo priznati, cura je top i bez milijun svjetala i scenske šminke! Volimo vidjeti naše zvijezde kako blistaju i u opuštenom izdanju, to je pravi znak samopouzdanja.
Iako je konkurencija sigurno brutalna – ipak je riječ o svjetskom natjecanju – mi navijamo za Anteu svim srcem. Nema sumnje da ima sve što je potrebno da Hrvatsku predstavi u najboljem svjetlu. Hoće li nam donijeti toliko željenu krunu? Mi mislimo da je vrijeme!
Pratite li i vi Miss Universe? Recite nam, kakvi su vaši dojmovi?