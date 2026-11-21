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Kao grom iz vedra neba, Antea Mršić, naša predstavnica na izboru za Miss Universe, već neko vrijeme rastura po Puerto Ricu! U sunčanom San Juanu atmosfera je već uzavrela, jer se 24. studenog održava veliki završni izbor ovog prestižnog međunarodnog natjecanja ljepote.

Prema izvoru, objavljene su fotografije koje prikazuju kako Antea izgleda i izvan piste. I moramo priznati, cura je top i bez milijun svjetala i scenske šminke! Volimo vidjeti naše zvijezde kako blistaju i u opuštenom izdanju, to je pravi znak samopouzdanja.

Iako je konkurencija sigurno brutalna – ipak je riječ o svjetskom natjecanju – mi navijamo za Anteu svim srcem. Nema sumnje da ima sve što je potrebno da Hrvatsku predstavi u najboljem svjetlu. Hoće li nam donijeti toliko željenu krunu? Mi mislimo da je vrijeme!

Pratite li i vi Miss Universe? Recite nam, kakvi su vaši dojmovi?