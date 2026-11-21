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Jutarnji program je super stvar, ali budimo realni, nitko ne voli alarm. Čak ni oni koji nas bude svako jutro! Saša Lozar, dobro nam poznato lice Antene i dugogodišnji voditelj jutarnjeg programa, nam je iskreno priznao ono što svi mislimo kad se budilica oglasi: on nije jutarnji tip. Jer, kako nam je rekao, najsretniji je kada ga ugasi!

Saša je već godinama sinonim za Antenu, a s obzirom na to da je ovaj zagrebački radijski brend napravio ogroman korak i postao nacionalna radijska postaja, priča o jutarnjem programu dobiva potpuno novu dimenziju. Iako će ga sada slušati cijela Hrvatska, Sašin stav prema ranom buđenju ostaje isti – navikavanje, kaže, ne dolazi u obzir.

Jutarnja muka i radijska revolucija

Uzbuđenje je veliko zbog nacionalnog statusa Antene, a Saša, koji je s njima praktički od samih početaka, ističe da je to jedna nadogradnja, stvarno priča koja traje godinama. Očito je da je Antena već brend, a Saša je zahvalan što je jutarnji show tako slušan i što ima sjajnu interakciju sa slušateljima. Sada ide dalje s novom ekipom. Iako je Antena dobila nacionalni karakter, jedna se stvar kod Saše nije promijenila: rano buđenje. Na pitanje je li se naviknuo na ustajanje u ranu zoru, njegov odgovor je bio jasan i glasan: „Nikako! Ja nisam jutarnji tip. Najsretniji sam kad se ugasi alarm“, priznao nam je kroz smijeh.

Ipak, dodao je da ljubav prema poslu koji radi čini veliku razliku. Zato mu odlazak u studio ne pada teško, ma koliko god rano morao ustati. „To je isto kao kad idem u studio pjevati ili na neki koncert, ili kad idem ujutro na radio. Voliš to, jednostavno. I onda nemam taj osjećaj da negdje ideš s grčem u želucu“, objasnio je. Jer kad se taj grč pojavi, onda to, kako kaže, neće biti baš dobro. Srećom, on je sretnik pa mu se to ne događa i sve nekako lijepo prolazi. Blago njemu, mi i dalje ujutro imamo grč – ali u mišićima od spavanja!

Od radijskog etera do 'Love Island' avanture

Sašin jutarnji show je poseban i zbog odnosa sa slušateljima. Tijekom godina razvila se prava bliskost, pa razgovori u eteru često nadilaze uobičajene radijske teme. „Naši slušatelji i mi stvarno imamo odličan odnos. Međusobno pričamo i o intimnim i o javnim stvarima. Ljudi to osjete i puno nam se javljaju“, kaže Saša. Dodaje da je bilo svakakvih bedastoća i gafova u eteru, ali on želi da jutarnji show bude prirodan i spontan, bez ikakvog „fejkanja“, što publika očito cijeni. To je ta iskrenost zbog koje ga volimo!

Osim radijskih novosti, iza Saše Lozara je i zanimljivo televizijsko iskustvo – bio je dio projekta ‘Love Island Adria’. Prisjetio se i reakcija bližnjih kad im je otkrio da ide u 'Love Island': „Kad sam rekao da idem u 'Love Island', ljudi su na prvu reagirali: 'Ideš se natjecati?' Bilo je baš fora. Pitali su se gdje ću ja, takav star, u Love Island“, ispričao nam je uz smijeh. Sudjelovanje mu je bilo potpuno novo iskustvo, a posebno ga je veselila prilika da upozna kandidate i iz prve ruke prati što se događa iza kamera.

Nova balada stiže!

Naravno, uz radio i televiziju, Saša ne odustaje ni od svoje prve ljubavi – glazbe. Pjevanje je i dalje važan dio njegova života, a publiku uskoro očekuje i nova pjesma. Paralelno se radi, snimila se nova pjesma, napravio se i spot. Negdje sredinom siječnja izlazi jedna ljubavna balada i jako se veselim tome, kao i spotu koji je snimljen u mojem rodnom kraju“, otkrio je Saša. Do tada ga očekuje još jedna radna zima i nastupi na nekoliko lokacija. U prosincu će pjevati u Zaprešiću, Supetru i Motovunu, pa će se uz jutarnji radijski program i glazbene obveze nastaviti izmjenjivati mikrofon i pozornica. Ukratko, prava “radna zima, kako to Saša voli reći. Samo se nadamo da će mu barem vikendom alarm biti na godišnjem!