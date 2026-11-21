Budi se grad, Saša se muči: Lozar otkrio zašto mu je alarm najveći neprijatelj!
Jutarnji program je super stvar, ali budimo realni, nitko ne voli alarm. Čak ni oni koji nas bude svako jutro! Saša Lozar, dobro nam poznato lice Antene i dugogodišnji voditelj jutarnjeg programa, nam je iskreno priznao ono što svi mislimo kad se budilica oglasi: on nije jutarnji tip. Jer, kako nam je rekao, najsretniji je kada ga ugasi!
Saša je već godinama sinonim za Antenu, a s obzirom na to da je ovaj zagrebački radijski brend napravio ogroman korak i postao nacionalna radijska postaja, priča o jutarnjem programu dobiva potpuno novu dimenziju. Iako će ga sada slušati cijela Hrvatska, Sašin stav prema ranom buđenju ostaje isti – navikavanje, kaže, ne dolazi u obzir.
Jutarnja muka i radijska revolucija
Uzbuđenje je veliko zbog nacionalnog statusa Antene, a Saša, koji je s njima praktički od samih početaka, ističe da je to jedna nadogradnja, stvarno priča koja traje godinama. Očito je da je Antena već brend, a Saša je zahvalan što je jutarnji show tako slušan i što ima sjajnu interakciju sa slušateljima. Sada ide dalje s novom ekipom. Iako je Antena dobila nacionalni karakter, jedna se stvar kod Saše nije promijenila: rano buđenje. Na pitanje je li se naviknuo na ustajanje u ranu zoru, njegov odgovor je bio jasan i glasan: „Nikako! Ja nisam jutarnji tip. Najsretniji sam kad se ugasi alarm“, priznao nam je kroz smijeh.
Ipak, dodao je da ljubav prema poslu koji radi čini veliku razliku. Zato mu odlazak u studio ne pada teško, ma koliko god rano morao ustati. „To je isto kao kad idem u studio pjevati ili na neki koncert, ili kad idem ujutro na radio. Voliš to, jednostavno. I onda nemam taj osjećaj da negdje ideš s grčem u želucu“, objasnio je. Jer kad se taj grč pojavi, onda to, kako kaže, neće biti baš dobro. Srećom, on je sretnik pa mu se to ne događa i sve nekako lijepo prolazi. Blago njemu, mi i dalje ujutro imamo grč – ali u mišićima od spavanja!
Od radijskog etera do 'Love Island' avanture
Sašin jutarnji show je poseban i zbog odnosa sa slušateljima. Tijekom godina razvila se prava bliskost, pa razgovori u eteru često nadilaze uobičajene radijske teme. „Naši slušatelji i mi stvarno imamo odličan odnos. Međusobno pričamo i o intimnim i o javnim stvarima. Ljudi to osjete i puno nam se javljaju“, kaže Saša. Dodaje da je bilo svakakvih bedastoća i gafova u eteru, ali on želi da jutarnji show bude prirodan i spontan, bez ikakvog „fejkanja“, što publika očito cijeni. To je ta iskrenost zbog koje ga volimo!
Osim radijskih novosti, iza Saše Lozara je i zanimljivo televizijsko iskustvo – bio je dio projekta ‘Love Island Adria’. Prisjetio se i reakcija bližnjih kad im je otkrio da ide u 'Love Island': „Kad sam rekao da idem u 'Love Island', ljudi su na prvu reagirali: 'Ideš se natjecati?' Bilo je baš fora. Pitali su se gdje ću ja, takav star, u Love Island“, ispričao nam je uz smijeh. Sudjelovanje mu je bilo potpuno novo iskustvo, a posebno ga je veselila prilika da upozna kandidate i iz prve ruke prati što se događa iza kamera.
Nova balada stiže!
Naravno, uz radio i televiziju, Saša ne odustaje ni od svoje prve ljubavi – glazbe. Pjevanje je i dalje važan dio njegova života, a publiku uskoro očekuje i nova pjesma. Paralelno se radi, snimila se nova pjesma, napravio se i spot. Negdje sredinom siječnja izlazi jedna ljubavna balada i jako se veselim tome, kao i spotu koji je snimljen u mojem rodnom kraju“, otkrio je Saša. Do tada ga očekuje još jedna radna zima i nastupi na nekoliko lokacija. U prosincu će pjevati u Zaprešiću, Supetru i Motovunu, pa će se uz jutarnji radijski program i glazbene obveze nastaviti izmjenjivati mikrofon i pozornica. Ukratko, prava “radna zima, kako to Saša voli reći. Samo se nadamo da će mu barem vikendom alarm biti na godišnjem!