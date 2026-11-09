Prvo ispadanje u `Plesu sa zvijezdama`: Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić spakirali kofere!

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Druga epizoda popularnog showa `Ples sa zvijezdama` donijela nam je i prvu eliminaciju sezone, što je, budimo iskreni, uvijek najteži dio i pravi šok za natjecatelje, ali i za vjerne fanove! Show su morali napustiti Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić. Njihov put na plesnom podiju završio je brže nego što su mnogi očekivali, pa čak i mi sami smo ostali malo iznenađeni ovakvim raspletom.

Njihova izvedba tanga nije bila dovoljna da osiguraju prolazak u iduću fazu natjecanja. Iako je tango uvijek izazovan i traži puno strasti i preciznosti, očito im ovaj put zvijezde nisu bile naklonjene. Znamo da iza svake točke stoje sati i sati vježbanja i odricanja, pa je ispadanje u drugoj epizodi sigurno gorko iskustvo. Dorijan i Gabrijela tako su postali prvi par koji je napustio show.

Uvijek je teško oprostiti se od prvih parova, jer to znači da show ulazi u ozbiljnu fazu i da se ljestvica podiže. Baš smo mislili da imaju još aduta u rukavu! Koga ste vi tipovali za ispadanje, ili vas je ova eliminacija baš pogodila u srce?