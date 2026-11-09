Anastasija Kaleb "bocnula" Petra: "Najgori vic ikad, ali želiš da te zaprosi!"

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A tko kaže da veze koje počnu pred kamerama ne mogu biti duhovite i realne? Anastasija Kaleb i Petar Rašić, poznati po svojoj kemiji iz pete sezone showa "Gospodin savršeni", još su jednom dokazali zašto su nam jedni od dražih parova. U nedjelju, 8. studenoga, na društvenim su mrežama podijelili simpatičan trenutak. Iako, ne zahvaljujući Petrovim forama, nego Anastasijinoj legendarnoj "boc!"

U videu vidimo ih kako opušteno uživaju u prirodi, sjedeći na klupici u parku. Petar, sav u elementu, nešto smiješno priča, barem tako misli. No, Anastasijin smijeh? E, taj je više bio kurtoazan nego iskren, što je odmah dalo naslutiti da se iza scene krije neka dobra zezancija. I stvarno, Anastasija je preko snimke napisala da joj je to situacija kad ispriča najgori vic ikad, ali želiš da te zaprosi.

Ovim genijalnim potezom, Anastasija je jasno poručila svom "Gospodinu savršenom" – draga je njoj njegova želja da je nasmije, ali postoji jedna želja koja joj je ipak mrvicu draža. Pogađate, spominjanje prstena i cijele te "prosidba" drame uvijek digne prašinu, pogotovo kad je riječ o tako zaljubljenim i popularnim parovima kao što su oni.

Podsjetimo, ljubavna priča Anastasije i Petra počela je kao iz scenarija. Petar je njoj dao posljednju ružu u "Gospodinu savršenom" i jasno rekao da želi nastaviti njihovu romansu i nakon što se kamere ugase. I evo nas! Njih dvoje su ovih dana proslavili prvu godišnjicu veze, a svoje zajedničke avanture redovito objavljuju na društvenim mrežama, držeći nas u toku sa svakim korakom.

Nakon ovakve javne "bocke", Petru je sigurno postalo jasno da je vrijeme za akciju. Možda se Anastasijin smijeh na njegove viceve popravi kada na prstu zablista nešto konkretnije? Što vi mislite, hoće li Petar poslušati savjet?