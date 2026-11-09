Seka Aleksić pomela Arenu Zagreb, i to drugi put u dva dana!

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Seka Aleksić je u subotu, 7. studenoga, zapalila rasprodanu Arenu Zagreb, To joj je bio drugi nastup u dva dana u glavnom gradu Hrvatske.

Najavljen je i treći koncert! Da, dobro ste pročitali. Izgleda da Seka jednostavno ne može stati, a Arena joj je postala drugi dom.

Zapišite si datum ako ne želite propustiti ovo novo poglavlje u Sekinoj zagrebačkoj dominaciji: 20. ožujka 2027. godine. Znamo, zvuči kao da je cijela vječnost daleko, ali s obzirom na to koliko brzo planu ulaznice, možda je pametno već sada početi štedjeti. Pitanje je samo, hoćemo li do tada već napamet znati sve tekstove ili će nas iznenaditi nečim skroz novim? Što vi mislite, vrijedi li čekati toliko dugo za još jednu dozu Seke?