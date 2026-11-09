Alanis Morissette totalno iznenadila: "Ja sam panseksualna!" (Voditeljice ostale paf!)

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Čekajte malo, jeste li ovo čuli?! Alanis Morissette, legenda čije su pjesme obilježile naše formativne godine (i dalje ih slušamo, priznajmo!), napravila je potez koji nitko, ali baš nitko, nije predvidio. Tijekom gostovanja u podcastu "Handsome", koji je emitiran 3. studenoga, ova 52-godišnja kanadska pjevačica otkrila je, onako usput, da je – panseksualna! Nama je mobitel ispao iz ruke, a možete misliti kako je tek bilo voditeljicama!

Cijela priča je počela dok je razgovarala s voditeljicama Tig Notaro, Fortune Feimster i Mae Martin. Fortune se malo zakačila za Alanisine prošle ljubavne drame i hitove koji su iz njih proizašli – znate već, one koje smo pjevušili naglas nakon svakog prekida. Fortune joj je rekla da joj je žao zbog muškaraca koji su je povrijedili, ali ne i zbog pjesama koje su iz toga nastale. I onda je pao točan upit: "Jesi li zbog toga ikad poželjela biti lezbijka?" Bum! Kakvo pitanje, zar ne?

I tu Alanis, kao da je riječ o vremenskoj prognozi, opušteno ispaljuje: "Ja sam panseksualna, tako da jesam." Znači, totalni mind-blown! Voditeljice su, naravno, ostale u totalnom šoku. Tig Notaro je upitala je li doista panseksualna, a Alanis je to potvrdila. Pa zamislite to, žena koja nam je davala životne lekcije kroz stihove, je ovo otkrila tek sada! Bravo Alanis, pravi majstor drame do kraja!

Kada su se voditeljice našalile da je tu vijest trebala otkriti na početku podcasta, Alanis je uzvratila da takve stvari voli ostaviti za kraj. Za one koji možda prvi put čuju ovaj pojam, panseksualnost znači da te seksualno, romantično ili emocionalno privlače ljudi, bez obzira na njihov spol ili rodni identitet. Dakle, nije bitno jesi li muško, žensko, nešto treće – ako si kul, Alanis je otvorena za opcije. Zvuči prilično oslobađajuće, zar ne?

U cijeloj toj priči, Alanis je od 2010. godine u braku s reperom Marijem Souleye Treadwayem i imaju troje preslatke djece: sinove Evera (15) i Wintera (7), te kćer Onyx (10). Tko bi rekao da će nam, nakon svih onih hitova i albuma koji su nam bili soundtrack života, Alanis u 52. godini dati još jedan razlog da je volimo još više? I da nas ponovno iznenadi? Što je sljedeće na redu, Alanis? Novi album ili još neka lifestyle bomba? Jedva čekamo!