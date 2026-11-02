Jesi li se prepao za Halloween? Plus, političke drame i Turturrova nova vještina!

Zabava

Sezona strave i užasa nedavno je bila u punom zamahu, a za sve one koji su se pripremali za „trick-or-treatere“ s gigantskim čokoladicama ili pak usklađivali vlastite kostime, bilo je pregršt načina za proslavu. Za sve nas koji obožavamo malo jeze, to je značilo samo jedno – gledanje horor filmova i serija do kasno u noć! Bilo je tu svakakvih preporuka za sve ljubitelje strave, od klasika do novih „fright festova“.

Ali ej, nije sve bilo samo za naježiti se. John Turturro je pokupio hvaljenu glavnu ulogu u filmu „The Only Living Pickpocket in New York“, a šuška se da bi ga ta uloga mogla katapultirati ravno u utrku za Oscara! Film je trenutno u kinima, dao mu je i poprilično fora novu vještinu. On je, naime, za ulogu ostarjelog džeparoša u New Yorku surađivao s mađioničarom vještim u „sleight-of-hand“ trikovima. Sad zna kako neopaženo maznuti sat ili novčanik. Kako je sam rekao, hipotetski, „vjerojatno bih mogao zarinuti u tuđe ruksake. S telefonima su stvarno rastreseni.“

Ako ti se pak gledalo nešto novo kod kuće, streaming servisi su nudili animiranu komediju „Minions & Monsters“ i Netflix dokumentarac „SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of“.

Prebacimo se s filma na nešto ozbiljnije, ali opet – TV! Dok mi ovdje volimo držati politiku podalje, izbori su ipak bitna stvar. Američki međuizbori su u utorak, 3. studenog, a na sceni su ozbiljne bitke. Tko nam pomaže da se snađemo u svemu tome? Pa, TV novinarke!

Kristen Welker, voditeljica NBC-jevog „Meet the Press“, nedavno je sjela s TV kritičarkom Kelly Lawler. Pričale su o umjetnoj inteligenciji, kako se nosi s čestim napadima predsjednika Trumpa i važnosti „otvorenog uma“ pred izbore. Welker kaže: „Ono što vidim i osjećam na terenu kad izađem na kampanju je da su birači angažirani.“ Kelly je popričala i sa ženama s CNN-a, dotaknuvši se svega – od izazivanja Trumpovog gnjeva („To me čini još odlučnijom da radim svoj posao“, kaže Dana Bash) do kofeinske „fixe“ tijekom izborne noći. „Ionako popijem oko šesnaest šalica kave dnevno“, šali se Kaitlan Collins.

Dakle, od horora i džeparoša do političkih drama – ima li što bolje za malo „binge“ gledanja? Što je tebi bilo najzanimljivije?