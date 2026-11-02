Heidi Klum ispod kostima za Noć vještica krila pravo iznenađenje!

Poznati

Heidi Klum, njemačka manekenka i apsolutna carice Halloweena, opet je uspjela dići prašinu. Znate ono, svake godine jedva čekamo vidjeti u što će se maskirati, a ona uvijek isporuči. Ove godine je u New Yorku na svojoj tradicionalnoj zabavi osvanula kao golema, krvava, odsječena šaka. Zvuči impresivno? Je, ali pravi šok je uslijedio tek kad je otkrila što je nosila ISPOD tog spektakla: pelenu za odrasle!

Da, dobro ste pročitali. Heidi je na Instagramu podijelila taj detalj, a za njemački Vogue objasnila je zašto joj je pelena postala „must-have“ dio priprema. Razlog je, iskreno, skroz logičan kad malo razmislite o njenim megakostimima: zbog veličine i složenosti kreacije, jednostavno nije mogla normalno na WC.

„Zamislite da vam se baš jako žuri. Ne mogu samo tako izaći iz ovoga. Zato, kad nosim pelenu, razmišljam – ako ne ide drugačije, jednostavno ću to obaviti u nju. Ali to se još nikada nije dogodilo,“ izjavila je 53-godišnja zvijezda. Genijalno, ili možda ipak malo too much? Mi smo podijeljeni!

Ovogodišnji kostim je, inače, bio ogromna replika njene vlastite šake, s dugim noktima, hrpom prstenja i krvavim detaljima na „mjestu zločina“ – odsječenom zapešću. Heidi je bila praktički skroz skrivena unutra, a samo se njeno lice provirivalo kroz otvor. Eto koliko je to bio ozbiljan posao – na izradi kostima radilo je između deset i dvadeset ljudi!

Ovo joj, naravno, nije prvi put da se susreće s „WC dilemom“. I 2024. godine, kada se maskirala u izvanzemaljca, odlučila se za pelenu jer bi skidanje kostima usred partija bilo prekomplicirano. Tada je izjavila: „Možda pelenu neću nikada morati iskoristiti, ali barem ne moram o tome razmišljati.“ Žena je, očito, mislila na sve!

Prijašnjih godina imala je i druge taktike. Kada je 2023. godine bila paun, jednostavno je prestala jesti i piti tri sata prije zabave. A godinu prije toga, kada je šokirala kostimom divovskog crva, odlazak na toalet značio je skidanje velikog dijela protetike. „Bit će to komplicirano,“ priznala je tada. Ma, tko bi rekao da je biti kraljica Halloweena tako zahtjevan posao? Ili samo malo ekstremniji od onog što mi radimo kad idemo van?