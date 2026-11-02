Što je haralo Netflixom prošli tjedan? Evo top 10 hitova koje Hrvati gledaju!

Poznati

Ako ste se pitali što je Hrvate prikovalo za ekrane prošli tjedan, imamo odgovor! Netflix je objavio listu najgledanijih filmova i serija, a na njoj ima svega – od napetih trilera i romantičnih komedija do legendarnih crtića i životnih drama. Poneka iznenađenja su tu, naravno, jer tko bi očekivao da će neki od ovih naslova završiti na vrhu. Ali hej, zato i jesmo tu da pretresemo sve što se gledalo u hrvatskim domovima!

Filmovi koji su nas prikovali za ekrane

Surviving Hurricane Otis : Ova napeta drama prati dva otuđena brata koja pokušavaju preživjeti razorni uragan Otis.

Animals : Sin kandidata za gradonačelnika otet je, a roditelji imaju samo par sati da skupe lovu za otkupninu. Problem? Većina novca je otišla na političku kampanju.

Man Up : Romantična komedija o Nancy, 34-godišnjakinji koja slučajno upadne u dogovoreni spoj na slijepo. Koji kaos! Putovanje kroz London pretvara se u urnebesnu i nezaboravnu noć. Mi bismo rekli da je to scenarij za svaki naš izlazak – nikad ne znaš gdje ćeš završiti i s kim! Ali to je čar, zar ne?

Ice Age: Collision Course : Scratova vječna potraga za žirom izaziva kozmičke događaje koji prijete Zemlji. Opet? Čovjek (ili vjeverica) nikad ne odustaje! Manny, Sid, Diego i ostatak ekipe kreću u novu avanturu. Nekima je to već dosadno, nama je to klasika za cijelu obitelj – tko može reći ne Scratu i njegovoj opsesiji?

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs : Treći nastavak Ledene dobe donosi susret s dinosaurima. OK, sad je već zanimljivije! Manny, Sid i Diego suočavaju se s novim izazovima i prijateljstvima. Dino-ludnica u ledenom dobu? Samo u crtićima, ali hej, zvuči zabavno!

Weapons : Horor triler o zajednici u kojoj misteriozno nestane skoro sva djeca iz istog razreda. Mještani pokušavaju otkriti što stoji iza toga. Mi se ne bismo ni usudili gledati to sami!

Blackout : Akcijski triler o liku koji se budi bez pamćenja u bolnici, a onda bježi pred narko kartelom. Zvuči kao prosječan ponedjeljak, samo s više akcije i manje kave. Kad zaboraviš gdje si ostavio ključeve, pa ti još kartel diše za vratom – standardna priča!

UNABOMBER : Triler inspiriran stvarnim događajima – kako se Harvardov genijalac Ted Kaczynski pretvorio u ozloglašenog UNABOMBERA. Kontroverzni psihološki eksperimenti? Pa tko bi rekao da stvari mogu poći po zlu.

Ice Age: Continental Drift : Još jedna ledena avantura! Manny, Diego i Sid koriste sante leda kao brodove i susreću morske životinje. Očito ovi nikad ne miruju! Traženje novog svijeta s piratima – zvuči kao krstarenje koje si nikad ne bismo priuštili, ali bismo ga gledali.

Armored : Triler o zaštitarima koji planiraju savršenu pljačku vlastite tvrtke, ali im se u plan umiješa neočekivani svjedok. Klasična pljačka koja krene po zlu! Hoće li se izvući? Ili će sve otići k vragu? Uvijek se pitamo zašto ljudi misle da će im savršen plan uspjeti bez problema.

Serije koje su ukrale show

Lupin : Krimi serija inspirirana Arsèneom Lupinom prati Assanea Diopa, koji želi osvetiti svog oca. Francuski šarm, napeti zapleti i karizmatičan glavni lik? Lupin je jednostavno prekul za ovaj svijet! Ne znamo jesmo li više zaljubljeni u njega ili u njegove genijalne planove.

Nobody Wants This : Komedija o agnostičkoj seksualnoj podcasterici i svježe razvedenom rabinu koji se zaljubljuju. Zvuči kao recept za totalnu katastrofu, ali i za urnebesnu zabavu! Hoće li njihova veza preživjeti sve razlike i uplitanja obitelji? Mi navijamo za dramu i romantiku!

Below : Triler smješten u malom gradu gdje misteriozno morsko stvorenje terorizira zajednicu. Obitelj ribara se bori za opstanak. Mi smo mislili da su komarci najgore što se može dogoditi u malom gradu, a kad ono – morsko čudovište! Netko se stvarno potrudio da nam zagorča život.

TYSON : Dokumentarna serija o eksplozivnom životu Mikea Tysona. Jedna od najstrašnijih i najfascinantnijih sportskih ikona svih vremena. Mike je legenda, nema se tu što dodati. Ako volite prave životne priče, ovu ne smijete propustiti – Tysonov život je roller coaster bez kočnica!

The Diplomat : Napeta drama o američkoj diplomatkinji koja balansira visokoprofilni posao ambasadorice u UK s problematičnim brakom. Balansiranje posla i ljubavi? Mi se jedva sjetimo kupiti kruh, a ova spašava svijet i brak istovremeno! Respect!

East of Eden : Obiteljska saga smještena početkom 20. stoljeća – neovisna žena izaziva sukob između dvojice braće, što pokreće dramatičnu priču kroz dvije generacije. Zvuči kao obiteljski ručak nedjeljom, samo s više drame i povijesti. Tko ne voli dobar obiteljski kaos?

The Trap : Njemačka drama o slavnoj spisateljici Lisi Konrad koja desetljeće nije izašla iz kuće nakon što je svjedočila ubojstvu sestre. Kad na TV-u vidi osobu za koju vjeruje da je ubojica, odlučuje ga namamiti. Spisateljica kao mamac? Zvuči kao savršen scenarij za bingeanje uz kokice i deku.

Fading Grandeur : Španjolska komedija o markizu Donu Leandru koji pokušava prodati propadajuću obiteljsku vilu. Kad se pojavi milijunašica Sofía Carrington, transakcija preraste u nešto više. Hoće li biti ljubavi ili samo posla? Mi se nadamo i jednom i drugom, ali uz puno španjolskog humora, molim!

Hollywood Arts : Komedija o neuspješnoj glumici Trini Vega koja se vraća u svoju bivšu srednju školu kao nesposobna zamjenska učiteljica. Zvuči kao naši satovi engleskog, samo s više drame i manje učenja! Nadahnjivanje nove generacije u elitnoj školi? To mora da je zabavno.

Sheriff Labrador : Animana serija za najmlađe – šerif Labrador i njegov pomoćnik Doberman rješavaju zločine i podučavaju djecu sigurnosnim savjetima. Pa čak i za klince imamo nešto! Šerif i Doberman su valjda najbolja ekipa za rješavanje zločina u šumi. Tko kaže da samo odrasli uživaju u krimićima?

Je li i tvoj favorit na listi ili su Hrvati totalno promašili sa svojim izborom? Javi nam što si ti bingeao prošli tjedan!