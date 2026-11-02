Christina Zwicker i Marko Bratoš briljirali u "Plesu sa zvijezdama"!

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Nova sezona omiljenog "Plesa sa zvijezdama" započela je maestralnim otvaranjem u koreografiji Igora Barberića, okupivši deset plesnih mentora na pozornici. Predstavljeni su i članovi žirija – Daniela Trbović, Damir Horvatinčić, Mihaela Devald Roksandić i Robert Schubert – dok nas kroz plesne večeri vode neponovljivi Barbara Kolar i Duško Ćurlić, koji su se prisjetili svojih voditeljskih početaka u showu prije dvadeset godina. Deset natjecateljskih parova prošetalo je podijem, a Barbara i Duško odmah su objavili najvažniju vijest prve večeri: nitko ne ispada. Ipak, ocjene se prenose, a gledatelji mogu glasovati za svoje favorite.

Christina i Marko osvojili žiri

Radijski voditelj Marko Bratoš, u paru s Tinom Walme Petrić, doslovno je rasturio cha cha cha uz "Play That Funky Music" grupe Wild Cherry. Žiri je bio oduševljen Markovim osjećajem za ritam, energijom i radom stopala. Mihaela Devald Roksandić je bila posebno oduševljena završetkom koreografije, dok mu je Damir Horvatinčić dobronamjerno savjetovao da pripazi na ramena. Tina je otkrila da s Markom može biti potpuno iskrena jer se poznaju otprije, a tijekom priprema postali su i pravi prijatelji. Sva četiri člana žirija dodijelila su im po sedam bodova, čime su s ukupnih 28 poena preuzeli vodstvo.

Christina Zwicker, koja pleše s Patrikom Seretinom, osvojila je 28 bodova.

Ostali parovi i njihovi prvi koraci

Večer je otvorio Alen Đuras s partnericom Paulom Tonković valcerom uz "Die With a Smile" Lady Gage i Brune Marsa. Osvojili su 22 boda, uz pohvale za eleganciju i savjete za držanje. Paula je priznala da je već nakon prvog treninga znala da bi s Alenom mogla plesati i nakon showa!

Glumica Lana Ujević Telenta i Gordan Vogleš tango su otplesali uz Laninu izvedbu "Samo jednom se ljubi", osvojivši 27 bodova. Žiri je hvalio njihovu povezanost i senzualnost, a Mihaela je istaknula "odličan plesni dijalog".

Modni dizajner Ivica Skoko i Rebecca Krajnović prikupili su 17 bodova za cha cha cha uz Čolićevu "Pusti modu". Unatoč dobrim ocjenama za spontanost, Robert Schubert je savjetovao više rotacija kroz kukove. Ivica se najviše bojao odvajanja, ali se Rebecca pohvalila da se odlično snašao.

Ema Luketin i Mateo Cvenić su jive uz "Animal" grupe KATSEYE odradili s puno energije i osvojili 23 boda. Žiri je prepoznao njihov plesni potencijal, a Ema se iznenadila koliko je kondicije potrebno za jive.

Televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin i Vedran Sraga dobili su 20 bodova za tango uz "Let Me Entertain You" Robbieja Williamsa. Daniela Trbović je pohvalila netipičan odabir glazbe, dok je Vedran priznao da Antonijin perfekcionizam ponekad otežava, ali i ubrzava napredak.

HTV-ov reporter Dorijan Klarić i Gabriela Pilić plesali su sambu uz "The Percussion" Luce D., osvojivši 24 boda. Daniela je otkrila da je Dorijana viđala kako vježba i po televizijskim hodnicima. Gabriela je pohvalila njegov trud i samoinicijativu.

Pjevačica Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec izveli su cha cha cha uz pjesmu "Da ili ne" grupe Divas. Marija je bila eksplozivna i fokusirana, a iako joj je Damir savjetovao da poradi na završecima pokreta rukama, ona je priznala da je skoro zaplakala od sreće jer je istinski uživala.

Na plesni podij izašli su i Ivan Dorian Molnar i Tamara Despot. Prva emisija prošla je bez ispadanja. Sada je red na gledateljima da odaberu svoje favorite. Čija vam se izvedba najviše svidjela?