VIDEO: Martina Tomčić u "Supertalentu" totalno se raspala – evo tko joj je izmamio zlatne suze!

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Kad se spoje ogroman talent i iskrena emocija, dobijete scenu zbog koje se i najjači 'raspuknu' od miline! Upravo to se dogodilo na pozornici "Supertalenta" kada su se pojavile Katarina i Jovana Savić, sestre iz Beograda. Čim su započele svoju izvedbu, bilo je jasno da je Martina Tomčić, članica žirija, potpuno dirnuta. Emocije su je doslovno preplavile, nije ih mogla sakriti ni da je htjela, pa je tijekom nastupa zaplakala kao kišna godina. A onda – bum! Pritisnula je Zlatni gumb, osiguravši sestrama direktan let u polufinale! Kapa dolje, cure, ovo je bilo moćno!

Jovana, dvadeset i jedna godina, virtuozno barata violinom, dok šesnaestogodišnja Katarina pjeva kao prava diva. Nije ni čudo što im je majka prenijela ljubav prema glazbi – taj gen očito ne vara! Zajedno nastupaju na ulicama. One su ti tipovi ljudi koji priznaju da ih je frka pričati pred publikom, ali čim se instrumenti uhvate i krene pjesma, trema nestaje kao da je nikad nije ni bilo. To je pravi znak da je glazba njihovo prirodno stanje!

Martina Tomčić odmah ih je prepoznala. Prije nego što su cure uopće počele svirati i pjevati, već im je dala zeleno svjetlo! "Znači, niste ni počele, mene ste već kupile. To se zove karizma i osobnost", poručila im je, a mi smo samo klimnuli glavom. Iskreno, tko ne bi? Imati tu neku 'X' faktor prisutnost na sceni, a pritom biti potpuno svoj, e to je rijetkost. I zato je Martinina reakcija bila toliko snažna – čisti talent plus iskrena emocija jednako Zlatni gumb. Nema tu previše filozofije!

Sada kada su direktno upale u polufinale, sigurno se pitamo što nam to tek spremaju. Ako su ovakve bile na audiciji, možemo samo zamisliti kakav će biti spektakl dalje. Držite fige, ili još bolje, pritisnite taj svoj imaginarni "Zlatni gumb" za njih, jer ovo bi mogla biti sezona za pamćenje!