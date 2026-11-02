„Ples sa zvijezdama“ je krenuo: Jeste li već pronašli svoje favorite?

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„Iza nas je prva epizoda nove sezone 'Plesa sa zvijezdama'“ i moramo priznati – zagrijavanje je bilo i više nego dobro! Plesni podij je vrvio od uzbuđenja, a kandidati su nam pokazali svoje prve korake. Neki su definitivno zaplesali u srca gledatelja i odmah pokupili prve simpatije,

Atmosfera je bila naelektrizirana, nastupi su se redali, a odabir pjesama držao nas je prikovanima za ekrane. Ono što nas uvijek posebno zanima su, naravno, i komentari žirija! Žiri je ponovno obilježio večer zanimljivim reakcijama.

Sad nas zanima vaše mišljenje, jer ipak – vi ste naši najjači kritičari! Kako vam se svidjela prva epizoda? Je li vas neka plesna kombinacija posebno oduševila ili možda razočarala? Imate li već svog top favorita za pobjedu u ovoj sezoni? Javite nam odmah u anketi tko je taj za koga ćete držati palčeve do samog kraja!