Barbara Kolar ZABLISTALA u 'Plesu sa zvijezdama': Je li ovo njen najbolji look ikad?

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Krenula je nova sezona megapopularnog showa 'Ples sa zvijezdama', a s njom stiže i doza glamura, drame i, naravno, neizostavna naša voljena Barbara Kolar! Kao voditeljica showa, Barbara je, kao i obično, ukrala svu pažnju čim je zakoračila na blještavu scenu.

Poznata po svojoj svestranosti kao televizijska voditeljica HRT-a i radijska voditeljica Antene Zagreb, gdje vodi i omiljeni 'Jutarnji Show', Barbara je jedno od onih lica koja jednostavno volimo gledati. Njezina energija i šarm uvijek obore s nogu. Ipak, ono što je posebno upalo u oči bio je njezin besprijekoran stajling.

Pojavila se u apsolutno fantastičnoj, svjetlucavoj haljini koja je, moramo priznati, bila pun pogodak! Haljina je savršeno istaknula njezinu vitku liniju, . Zna žena kako se nosi glamur i kako blistati, nema tu dileme.

Svaki njezin dolazak u 'Ples sa zvijezdama' je događaj za sebe, a ovaj početak sezone je definitivno postavio visoke standarde za buduće lookove. Blista kao nikad, zar ne? Što kažete, zaslužuje li Barbara čistu desetku za ovu kombinaciju? Priznajte, i vi biste htjeli jednu takvu haljinu!