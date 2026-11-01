Nina Badrić o svom strahu i poštovanju prema legendi: Mišo Kovač je bio pravi frajer

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Hrvatska je u subotu ostala bez jedne od najvećih glazbenih legendi, Mate Miše Kovača. Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila, a među mnogima koji su se oprostili od pjevača, javila se i naša Nina Badrić, prisjetivši se svojih susreta i osjećaja prema Miši. I to na Instagramu, naravno, gdje drugdje.

Tata joj ga je poštovao, pa je taj respekt prenio i na nju. Za njenog oca, Mišo je bio "the frajer"!

Prije nego što su se uopće upoznali, Mišo je za Ninu bio baš onaj tip o kojem se godinama samo priča. "Slušala sam o njemu priče godinama, da je poseban, svoj i pomalo sam osjećala mali strah prema njemu dok ga nisam upoznala", otkrila je pjevačica. Ma zamislite, čak je i Nina Badrić bila malo prestrašena prije susreta s takvom facom!

A onda je došao poziv iznenađenja! Jednog dana, Mišo Kovač osobno podiže slušalicu i zove Ninu da mu bude gošća na koncertu u Areni. Tko bi to očekivao? Iskreno, mi bismo odmah pali u nesvijest! Nina se prisjetila kako je na probi stajala pored njega "kao dijete od 7 god. Šutjela i samo ga gledala". Stvarno, kakva karizma, kakav autoritet! Frajer je znao kako držati ljude na mjestu.

Mišo joj je, kaže, rekao neke predivne rečenice i očito je baš volio njen glas. Taj je susret za Ninu imao i duboko osobno značenje, jer je tu bio i njezin otac, za kojeg je Mišo bio i ostao nešto posebno. Kaže da je to trenutak koji nikada neće zaboraviti.

Za Ninu Mišo nije bio samo glazbenik. Poručila je da neki ljudi ne pripadaju samo glazbi, nego narodu, te se zahvalila na svakoj pjesmi i emociji koju je ostavio. Zaključila je: "Počivaj u miru legendo".

Mišo je preminuo u svojem domu, u snu, a uz njega je bila supruga Lidija. Njegov dugogodišnji prijatelj i glazbeni menadžer Ivan Bubalo, koji je s njim surađivao 49 godina, otkrio je detalje posljednjih sati. Prema Bubalu, Mišu je u subotu pozlilo, završio je u bolnici, ali se vratio kući gdje je odmah potom preminuo.

Bubalo je potvrdio da će se Split od pjevača posljednji put oprostiti na Poljudu, jer je Mišo taj grad oduvijek smatrao svojim. Međutim, Mišo će biti pokopan u Zagrebu, pored sina Edija, koji je preminuo davne 1992. godine. Kakav tužan oproštaj od jedne ere, zar ne?