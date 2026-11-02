Naša Faretta Radić 'Trogirsku Heidi Klum' osobno je odabrala za novu SKIMS kampanju!

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Faretta Radić, koju javnost prepoznaje i kao 'trogirsku Heidi Klum', opet je ukrala pažnju pojavivši se u kampanji za SKIMS, modni brend Kim Kardashian. Nije to bilo slučajno – Kardashian ju je, čini se, osobno odabrala za snimanje!

Hrvatska manekenka podijelila je detalje o cijeloj suradnji, ali i o svojoj karijeri i životu u New Yorku. Iza nje su već revije za velike face u svijetu mode poput Chanela, Givenchyja i Versacea, što samo potvrđuje da Faretta nije nova u igri.

"Kim je osobno odabrala mene za kampanju, a već sam imala priliku surađivati s njom i njezinim timom", izjavila je Faretta. Naglasila je da su u modnoj industriji, osim talenta i rada, "jednako važni profesionalnost, pouzdanost i odnos koji izgradite s ljudima". Očito je da zna recept za uspjeh!

Kim Kardashian i Faretta upoznale su se još 2016. godine, backstageu revije Givenchy, gdje su bile i Kardashianine sestre. Faretta je opisala Kim kao pristupačnu i ugodnu za razgovor, no priznala je da Kim nije bila osobno prisutna na snimanju kampanje. Produkciju je vodio njezin tim, koji je, kako kaže Faretta, bio u stalnoj komunikaciji s Kim.

Modni agenti otkrili su Farettu u Splitu dok je još bila tinejdžerica, a karijeru je nastavila graditi na međunarodnoj sceni. Već punih deset godina živi u New Yorku. Eto, još jedan dokaz da se naši ljudi probijaju i vani – i to na velika vrata! Tko kaže da s Jadrana ne možeš do Hollywooda, pardon, do Kardashian carstva?