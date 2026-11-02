Sandro Slavnić: Autor koji piše 'ružno i krivo', ali njegove riječi mijenjaju živote (i izazivaju razvode?!)

Poznati

Na društvenim mrežama krije se iza imena sandrotellingstories, a na njegovu profilu, kako stoji u opisu, šiba samo dobra vibra. Sandro Slavnić je autor i storyteller čije objave dijele tisuće ljudi. Jedna takva, koja je skupila više od 115.000 lajkova, poručila je NIJE sramota nositi tacnu. Ni čistiti. Ni raditi na kasi. Ni živjeti s mamom i tatom. Ni voziti star auto. Sramota je glumiti život koji nemaš.

Njegova poruka je jasna: autentičnost iznad svega, a Sandro kaže da 90 posto živi ideologiju o kojoj piše i koju predstavlja na društvenim mrežama. Bilo da se radi o životu, ljudima, ljubavi ili novim počecima, on ne fantazira puno – većina toga što napiše je proživio, ili je slušao tuđa iskustva i pretočio ih u riječi. Ekipa ga često opisuje kao vječito pozitivnu osobu, no on objašnjava da biti pozitivan ne rješava sve probleme, već te potiče na akciju.

Od viralne objave do 'prouzročnika razvoda'

Jedna negativna situacija iz 2014. godine, za koju se kasnije ispostavilo da je pozitivna, dovela ga je do toga da danas piše "mnoge fine stvari". Najbolji feedback dobiva uživo, a na Interliber dolazi već četvrtu godinu zaredom i na njegovu je štandu uvijek gužva. Njegove riječi, čini se, potiču ljude na pozitivne promjene i akcije.

Na sajmu knjiga u Zagrebu jedna mu je gospođa rekla da se zbog njega razvela. Kaže da su joj njegove riječi pomogle i da bi bez njih možda još bila u toksičnom odnosu. Sandro se prisjeća kako je žena zaplakala i zagrlila ga, potvrđujući da njegove riječi doista imaju moć. Tako je dobio titulu "prouzročnika razvoda".

Neke njegove rečenice su čak završile i tetovirane na koži, a najpopularnija je poruka o tome da treba živjeti tako da ti starost jednom kaže kako si bio madafaka. Kaže da nije imao osjećaj da će to toliko zaživjeti, jednostavno je napisao i pustio. Druga popularna poruka, da svemir neće sve sam i da moraš i ti malo, nastala u jeku pandemije 2020. u Linzu, kada su njegovi prijatelji htjeli otvoriti kafić.

Od planera do 'Svemirka Pozitivka' – sve napisano rukom!

Osim što piše objave koje vas pogode ravno u srce, Sandro je autor knjiga Na tezgi godišnjih doba (objavljene 2020.) i "U tvornici priča" (iz 2023.). Ono što je posebno fora kod njega je to što svoje knjige piše rukom, lijevom rukom, od prve do posljednje stranice. Zbog tog svog "grafizma" čak su ga zvali i na fakultete da drži predavanja! U današnjem digitalnom svijetu i eri ChatGPT-ja, to je pravi rarity i definitivno nešto što mu daje poseban šmek.

Već šest godina zaredom objavljuje i svoj planer, a sada je zakoračio i u svijet najmlađih sa slikovnicom "Svemirko Pozitivko". Glavni junak je dječak Svemir, a priča se vrti oko toga kako pomaže prijatelju Marku koji je ostao bez doma, tako što organizira štand i prodaje igračke. Glavna poruka slikovnice je da lik na svako "ne mogu" i "ne smiješ" odgovara: "Probaj." Kako Sandro kaže, djeca se rađaju bez ograničenja, mi smo ti koji ih kasnije ograničimo.

Strpljenje je top, sreća je u malim stvarima

Kako gleda na svijet oko sebe? Kaže da ako svijet ode u k..., idemo i mi, a ako ne ode, ne idemo ni mi. Ne možemo toliko utjecati na svijet oko sebe, ali možemo na sebe i na način na koji živimo. Jer kad imamo sreću u džepovima, možemo je podijeliti s drugima.

A što ga najviše usrećuje? Ljudi previše žure pod pritiscima sa svih strana, a život je skup, . Možda nam svima treba malo strpljenja. Onu pravu sreću pronalazi u malim stvarima: kad vidi nekoga da strpljivo čita knjigu uz espresso na terasi kafića, ili kad desetogodišnji dječak ili djevojčica kaže dobar dan.

Ima li išta bolje od iskrene, dobre vibre u današnjem kaosu, zar ne?