Bili su 'partneri' s 49 godina razlike: Bill Belichick i Jordon Hudson više nisu zajedno, ali ostaju 'poslovni partneri'!

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Bill Belichick i Jordon Hudson, par o kojem se pričalo zbog (skoro) pola stoljeća razlike u godinama, navodno su prekinuli vezu krajem 2025. godine. Iako ljubavne iskre više ne frcaju, ostaju bliski prijatelji i, što je najvažnije, poslovni partneri. Jer, hej, biznis je biznis, zar ne? Očito.

Belichick, proslavljeni trener američkog nogometa koji ima 74 godine, i 25-godišnja Hudson upoznali su se još 2021. tijekom leta iz Bostona na Floridu. No, veza je službeno krenula tek nekoliko godina kasnije. Prvi put u javnosti kao par su se pojavili u siječnju 2024., a sve sumnje su potvrđene kad su ih uhvatili kako se drže za ruke. Naravno, odmah su postali meta javnosti, a razlika u godinama bila je top tema.

Nije sve bilo med i mlijeko. Negativni komentari pljuštali su sa svih strana, a dodatnu buru izazvao je njihov intervju u emisiji "CBS Sunday Morning" u travnju 2025. Tada nije htjela govoriti o tome kako su se upoznali te je novinaru Tonyju Dokoupilu rekla da o tome ne pričaju.

A onda, prošli mjesec, Belichick je za Wall Street Journal odbacio tvrdnje da se Jordon petlja u njegov trenerski posao na Sveučilištu Sjeverne Karoline. "Način na koji je ta priča prenesena bio je potpuno drugačiji od stvarnosti. Tvrdnja da ona pokušava postati generalna menadžerica momčadi potpuno je smiješna", izjavio je Belichick. Uf, netko je stao na žulj.

Unatoč svemu, Jordon je javno stajala uz Belichicka, tvrdeći da je spremna primati kritike zbog njega. Čak je, navodno, tražila i od osoblja Sveučilišta Sjeverne Karoline da filtriraju negativne komentare o treneru na društvenim mrežama. E, to je odanost! Prije Hudson, Belichick je bio u vezi s poduzetnicom Lindom Holliday 16 godina, a službeno su se razišli 2023. godine. Prije toga, bio je u braku s Debbie Clark Belichick od 1977. do 2006.

Dakle, priča o ljubavi i biznisu (s naglaskom na biznis, naravno) je, čini se, završena. Tko kaže da ne možete biti frendovi nakon takve veze, pogotovo ako je i dalje profitabilna?