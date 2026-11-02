Bregović počeo u striptiz baru: Tko bi rekao da će arene puniti!

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Goran Bregović, glazbena ikona i majstor spajanja naizgled nespojivog, star je 76 godina, a jednom je prilikom otkrio detalj iz svoje mladosti: najranije profesionalno iskustvo imao je u striptiz baru Splendid u Dubrovniku.

Kako je rekao za Dnevni avaz, odande ih je pokupio neki Talijan da sviraju u jednom baru u Italiji, pa je, kaže, počeo kao striptiz bar muzičar, "što je uvijek dobar znak". Iskreno, tko bi to očekivao od buduće legende? Danas Bregović puni arene diljem Europe.

Zaljubljen u gitaru još kao tinejdžer, Goran je nakon sviranja u raznim bendovima, 1974. godine, kada mu je bilo samo 24 godine, osnovao Bijelo dugme. To je bila grupa koja je, budimo realni, obilježila cijelu jugoslavensku rock-scenu. Nakon što je Bijelo dugme ostavilo neizbrisiv trag, Bregović se okrenuo filmskoj glazbi. Surađivao je s redateljem Emirom Kusturicom na nezaboravnim projektima poput filmova "Arizona Dream" i "Podzemlje", gdje je njegov jedinstveni glazbeni potpis zaista došao do izražaja.

Njegov prepoznatljiv zvuk, koji spaja rock, tradicionalne balkanske melodije i romske prizvuke, postao je njegov zaštitni znak. I danas, pola stoljeća nakon prvih hitova, Bregović i dalje pokazuje tko je šef. Sa svojim Orkestrom za svadbe i sprovode, on i dalje puni arene diljem Europe. Dakle, od "Splendida" do stadiona – kakav put, ha?

Što vi kažete, je li vam ova priča o počecima promijenila pogled na Bregovića? Priznajte, zvuči kao scenarij za dobru komediju!