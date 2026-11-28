Zabava

Wu-Tang Clan nastupio je u poluvremenu utakmice Detroit Lionsa za Dan zahvalnosti, što je jedna od najcjenjenijih godišnjih tradicija NFL-a. Ovaj nastup dolazi kao vrhunac godine u kojoj su grupa završila svoju finalnu turneju i uvršteni su u Rock and Roll Hall of Fame.

Od lude turneje do bana na radiju

Nije uvijek bilo tako glamurozno. Bilo je vrijeme kada su nastupi u primetimeu ili u ogromnim arenama zvučali kao bajka. Problemi s smjerom grupe, nesuglasice oko privlačenja šire publike i problemi s partnerima iz industrije usporili su im momentum.

RZA je u vrhuncu slave želio novac koji dolazi s vrha hranilavnog lanca. Budući da je njihov drugi album, Wu-Tang Forever, u lipnju 1997. debitirao na prvom mjestu Billboardovih lista, grupa je shvatila da male venue i klubovi nisu dovoljni za takvu zarada. Zato su sklopili partnerstvo s Rage Against the Machine za ljetnu turneu kako bi doprli do veće, bijele publike koja možda nije poznavala njihovu glazbu. RZA priznaje da neki članovi nisu bili oduševljeni tom dinamikom.

Situacija je kulminirala kada je Hot 97, utjecajna stanica iz New York Cityja, pozvala Wu-Tang na Summer Jam festival. Grupa je morala birati između svojih ljudi ili nastavka turneje s Rage Against the Machine. Odabrali su Summer Jam, ali su frustracije zbog toga kako ih je Hot 97 tretirao prsnule na pozornici. Ghostface Killah je vrisnuo "F‑‑‑ Hot 97", a s njim je vrisnuo cijeli stadion.

Posljedice su bile brutalne. Wu-Tang je napustio turneu s Rage Against the Machine, a Hot 97 je banirao njihove zapise na barem deset godina. GZA je 2019. u docuseriji Of Mics and Men objasnio kako su druge stanice širom zemlje slijedile taj primjer, što je ozbiljno pogodilo njihovu vidljivost. Inspectah Deck potvrđuje da je to utjecalo na prodaju, turneje i samu prisutnost grupe.

Povratak i plan za legacy

Iako su njihovi albumi kao grupa s vremenom prodavali manje, članovi su nastavili raditi na solo projektima i nastupati u klubovima. RZA je 2018. osmislio "relay plan" za obnavljanje njihovog legendarne statusa. Plan je uključivao docuseriju na Showtime-u, seriju na Hulu-u, nastup u Good Morning America i kratki film.

Ključno je bilo ponovno okupiti bend na pozornicama koje odgovaraju njihovom statusu. To je započelo 2022. s New York State of Mind turnejom s Nasom, koja je bila potpuno suprotna kaosu iz 1997. godine. Te su predstave bile precizne, s koreografijom i povezivanjem desetljeća glazbe. Turnēja je bila toliko uspješna da su 2023. napravili i drugi krug.

Moderna era i arena-status

Promoteri su s vremenom shvatili da postoji ogroman novac u hip-hopu iz 90-ih, pogotovo s publikom koja je odrasla uz njih i sada ima novca za karte za arene i festivale. To je dovelo do rezidencije u Las Vegasu 2024. godine, gdje su uz devetočlani bend koristili imidž iz borilačkih filmova. Masta Killa ističe kako sada ozbiljnije pristupljaju stvarima i da im je to uistinu posebno.

Osim NFL-ovog nastupa, grupa je zauzela pozornicu i tijekom poluvremenka NBA finala u Madison Square Garden. Njihov povratak kulminirao je prošle godine Final Chamber Tourom, koji je obuhvatio arene i amfiteatre diljem svijeta, uključujući zajedničke nastupe s Bone-Thugs-N-Harmony. Turneja je završena prošlog mjeseca, a dva tjedna kasnije grupa je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame.