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JoJo Siwa i Chris Hughes prekinuli su nakon godinu i pol dana veze. Izvor blizak pjevačici otkrio je da je Siwa jako povrijeđena jer je dala sve od sebe da veza uspije. Mjesecima se potajno nadala da će se stvari promijeniti, ali je na kraju shvatila da zaslužuje ljubav i podršku kakvu je i ona pružila Hughesu.

Iako joj nije bilo lako prekinuti i dalje joj je stalo do njega, odlučila je sebe staviti na prvo mjesto i iskreno mu želi sve najbolje.

Ova luckasta kombinacija započela je u travnju 2025. kada su se upoznali u britanskom reality showu. Vezu su započeli mjesec dana kasnije, a javno su je potvrdili u lipnju iste godine. Prvi put su kao par prošli crvenim tepihom u listopadu 2025. na gala večeri Dancers Against Cancer u Beverly Hillsu.

Sve je vrlo brzo postalo ozbiljno. Hughes je u srpnju 2025. izjavio da je Siwa ljubav njegovog života i njegova najbolja prijateljica. Pjevačica je u podcastu priznala da je s njim prvi put počela maštati o pravom vjenčanju.

Par je više puta nagovijestio zaruke. Siječnju je Siwa pokazala Cartierov prsten koji joj je Hughes darovao za Božić. U travnju je nakon vjenčanja svog brata priznala da sve više razmišlja o vlastitom vjenčanju. Istog mjeseca objavila je videospot za pjesmu s 86 plesača i 24 skrivene kamere.

Čak su i ove jeseni razgovarali o zarukama. U listopadu je Siwa ispričala kako je tijekom večere pitala Hughesa kako izgleda njezin zaručnički prsten iz snova. Kad su odlučili istovremeno pokazati svoje odabire s mobitela, oboje su imali točno istu fotografiju prstena.

Prije veze s Hughesom, tijekom sudjelovanja u showu, Siwa je bila u vezi s Kath Ebbs, no taj prekid su objavili nedugo nakon završetka showa. Tada je Siwa objasnila da je queer, a ne lezbijka, te je odbila tvrdnje da je njezino prijateljstvo s Hughesom utjecalo na taj raskid.

S obzirom na to koliko su se slagali oko svega, uključujući i taj prsten, ovaj prekid je baš nezadovoljavajući kraj.