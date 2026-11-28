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Kanye West i Bianca Censori navodno će u prosincu obnoviti svoje bračne zavjete. Ovu vijest 25. studenoga u jednoj australskoj radijskoj emisiji otkrila je žena koja se predstavila kao Biancina rođakinja. Kelly, koja tvrdi da je sestrična Biancine majke, u emisiji "Fifi, Fev & Nick" izjavila je da velik dio obitelji sljedećeg mjeseca putuje na vjenčanje. Iako je pojasnila da je par već u braku, planiraju novu ceremoniju, no dodala je da ona osobno nije pozvana na slavlje.

Glazbenik i australska arhitektica vjenčali su se prvi put u prosincu 2022. godine. To se dogodilo samo mjesec dana nakon što je razvod Kanyea i Kim Kardashian službeno okončan. Potvrđeno je da su se tada zakonski vjenčali na privatnoj ceremoniji u Beverly Hillsu, a odluka o braku bila je motivirana vjerskim razlozima.

Dok se Kanye priprema za novu proslavu s Biancom, Kim Kardashian u svojoj novoj autoriziranoj biografiji "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" opisuje kako trenutno funkcionira njihov odnos. Kim otkriva da s bivšim suprugom komunicira isključivo preko Biance ili njegovog menadžera. Priznala je da često pronalazi razna opravdanja za Westovu odsutnost kako bi zaštitila djecu i sačuvala njihovu sliku o ocu.

Kim redovito poziva Kanyea na večeru s djecom, a spremna je čak i otići iz vlastite kuće kako bi on mogao provesti vrijeme s djecom u njihovom domu. Prošlog Božića ga je pozvala da zajedno s partnericom provede Badnjak kod nje, a istu namjeru ima i ove godine. Istaknula je da je spremna prijeći preko svega što je West rekao o njoj, samo kako bi djeca mogla viđati oca.

Suosnivačica brenda Skims priznaje da se i dalje svakodnevno brine za Kanyea jer je on otac njezine četvero djece: kćeri North i Chicago te sinova Sainta i Psalma. Iako priznaje da nije lako odgajati djecu s osobom s kojom se ne slaže, trudi se ostaviti negativne događaje iza sebe. Iako joj terapeutkinja savjetuje jasnije granice, Kim kaže da zajednički odgoj djece već neko vrijeme prolazi bez većih sukoba.

Dodala je da se s Westom zagrle kada se vide te da je i dalje vrlo bliska s njegovom obitelji, koju uvijek poziva u svoj dom. Kanye i Bianca nedavno su s četvero djece prisustvovali njegovoj modnoj reviji brenda Yeezy, na kojoj je North pozirala za fotografije s pomajkom.