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Glumica Marijana Mikulić najavila je jubilarnu, 100. izvedbu svoje hit-monodrame 'MARE #ženamajkaglumica'. Ovaj poseban događaj zakazan je za subotu, 22. svibnja 2027., a odigrat će se na pozornici Velike dvorane Vatroslava Lisinskog. To će biti njezin dosad najveći susret s publikom, što je za samu glumicu ostvarenje sna koji je nadilazi sva očekivanja i maštanja.

Od malog sna do kazališnog fenomena

Ono što je započelo kao dugogodišnji san Marijane Mikulić preraslo je u pravi kazališni fenomen. Predstava je do sada privukla više od 25.000 gledatelja. Put do Velikog Lisinskog uključivao je 19 rasprodanih izvedbi u Maloj dvorani Lisinskog, kao i brojne ispunjene dvorane u raznim gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Marijana priznaje da joj je prvotno bio cilj samo napraviti predstavu i popuniti Malu dvoranu, no stvarnost je nadmašila njezine zamisli. Nije mogla ni zamisliti da će već prije premijere biti prodane tri Male dvorane. O samostalnom nastupu u Velikom Lisinskom, prema njenim riječima, uopće nije sanjala.

Iskrenost koja spaja publiku

U svojoj monodrami Marijana kroz humor, samoironiju i iskrenost govori o braku, majčinstvu, glumačkom poslu i pokušaju usklađivanja brojnih životnih uloga. Ovakav pristup donio joj je više od profesionalnog uspjeha. Kada bi mogla poslati poruku sebi od prije premijere, rekla bi onoj Marijani koja je tek maštala o predstavi da sluša svoje srce i slijedi osjećaje. Smatra da je u trenutku prije premijere imala dovoljno hrabrosti i ludosti kako bi se bacila u taj projekt, što se kasnije pokazalo kao ispravan put i privatno i poslovno.

Fascinira je činjenica da publika u različitim krajevima reagira gotovo identično na njezinu životnu priču. Bez obzira radi li se o Slavoniji, Zagrebu, Dalmaciji ili Hercegovini, ljudi plješću, smiju se ili zašute na istim mjestima. Marijana primjećuje da se mnogi pronalaze u njezinoj priči, zbog čega si dopušta da u hodu doda nešto iz privatnog života, što publika uvijek dočeka s odobravanjem.

Emotivni susreti i obiteljska podrška

Posebno joj znače susreti nakon predstava, kada gledatelji prilaze sa suzama u očima i zagrljajima. Često joj zahvaljuju što je naglas izgovorila stvari koje oni dugo osjećaju, ali se ne usude reći. Takve reakcije događaju se na svakoj izvedbi, bilo da je riječ o Vinkovcima, Osijeku, Požegi, Varaždinu, Zagrebu, Krapini, Zadru, Splitu, Mostaru ili Etnoselu u Međugorju. Marijana se osjeća presretno i zahvalno što je Bog izabrao nju da bude alat kojim je stvorio nešto što je iscjeljujuće i za nju i za publiku.

Uspjeh predstave od početka dijeli s obitelji, čija je svakodnevica bila inspiracija za mnoge scene. Njezini najbliži na početku su bili čak i uzbuđeniji od nje, jer nitko nije očekivao takav tempo i silinu uspjeha. Ljudi s kojima je razgovarala govorili su joj da je samo ona iznenađena, a ona priznaje da ni ona ni njezini najbliži nisu predvidjeli takav odaziv.

Nova faza i velika odgovornost

Njezini sinovi trenutno prolaze kroz važne životne faze. Najstariji sin Ivan maturant je i pred njim su velike odluke, dok Andrija završava osnovnu školu, a Jakov je krenuo u školu. Ivan je posebno uključen u realizaciju predstave; on je povremeno prati na gostovanjima, pomaže logistički i pušta glazbu tijekom nastupa. Marijana ističe da je ponosna na njihovu podršku.

Izlazak na pozornicu Velike dvorane Lisinskog za nju ima posebnu težinu. Dosadašnja iskustva u tom prostoru bila su gledanje velikih produkcija s mnoštvom sudionika, dok će sada tamo izvesti vlastiti autorski projekt koji je pokrenula sama uz pomoć svega nekoliko suradnika. Priznaje da osjeća veliku odgovornost biti sama na toj pozornici, ali vjeruje u svoju organizatoricu i ekipu. Trenutno u njoj prevladava mješavina radosti, uzbuđenja i ogromne odgovornosti.

Ulaznice za ovu jubilarnu izvedbu dostupne su putem službene stranice lisinski.hr.