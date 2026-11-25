Zabava

Charlie Cox, glumac poznat po ulozi 'Daredevila', nedavno je za Virgin Radio UK otkrio nešto što nas je malo iznenadilo. Naime, glumac je zamolio svoje agente da provjere može li dobiti audiciju za ulogu Jamesa Bonda u nadolazećem 26. nastavku popularne franšize, koju režira Denis Villeneuve, a producira Amazon MGM Studios.

I taman kad smo pomislili ej, pa to bi moglo biti zanimljivo! stigao je hladan tuš. Povratna informacija koju je Cox dobio bila je da je – prestar! Da, dobro ste čuli, prestar za Bonda. Kao da je James Bond ikad bio neki klinac koji tek uči vezati kravatu. Halo, Hollywood, dajte se saberite malo!